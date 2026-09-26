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Nations League.
27 settembre 2026 alle 00:33

Italia, in Turchia è già una sfida da dentro o fuori 

Il ct Mancini studia i correttivi, difende i “nuovi” e perde Zaniolo 
Italy's head coach Roberto Mancini reacts during the Uefa Nations League Matchday 1 of the League Phase between Italy and Belgium at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 25 September 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Italy's head coach Roberto Mancini reacts during the Uefa Nations League Matchday 1 of the League Phase between Italy and Belgium at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 25 September 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Italy's head coach Roberto Mancini reacts during the Uefa Nations League Matchday 1 of the League Phase between Italy and Belgium at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 25 September 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

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Italia nel segno della continuità, quella che delude però. Il tempo del rinascimento azzurro sembra ancora lontano da venire, perché di fatto la Nazionale alla prima uscita della nuova gestione firmata Roberto Mancini non è apparsa molto diversa nella prestazione da quella che a marzo, contro la Bosnia, ha mancato per la terza volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali. Una crisi infinita quella del calcio italiano, che dal campo passa al palazzo, quello federale che viaggia a stento con l'ombra del commissariamento.

Niente svolta

Chi si aspettava un colpo d'ala, la prima scintilla di un nuovo fuoco d'entusiasmo, a Roma ha visto una squadra messa sotto dal Belgio e accompagnata all'uscita dai fischi del pubblico dell'Olimpico. L'attesa c'era - dimostrata dagli oltre 6,3 milioni di telespettatori su Rai 1 per il match che col 34,2% di share è risultato il programma più visto della prima serata -, la risposta, invece, è mancata. L'esordio con sconfitta non è un'onta per un ct - tanti altri hanno steccato alla prima, come Marcello Lippi che nel 2004 perse in amichevole con l'Islanda prima di conquistare il Mondiale in Germania -, ma il nuovo calendario della Nations League, con le sue quattro partite molto ravvicinate e con avversarie di peso, impone un'immediata reazione. Donnarumma a parte, nessuno ha meritato la sufficienza, sia tra i senatori, da Di Lorenzo a Tonali a Barella, sia tra gli esordienti, come Romano e Coppola. Urgono soluzioni e alternative, perché un altro passo falso domani (ore 20.45) con la Turchia a Istanbul sarebbe già un macigno. Non ci sarà Zaniolo: ha lasciato il ritiro per un affaticamento muscolare.

Ombre di Palazzo

Inoltre, l'ennesimo flop azzurro non aiuterebbe di certo a puntellare la presidenza di Giovanni Malagò, sul quale pende la minaccia del commissariamento (al suo posto subentrererebbe per due anni come traghettatore Adriano Galliani), a poco più di tre mesi dalla elezione. Conscio della delicatezza della situazione, il n.1 federale andrà in Turchia per supportare gli azzurri da bordo campo, mentre si attendono le decisioni del Coni sulla vicenda del tesseramento. La Giunta si riunirà d'urgenza martedì, ma al momento all'ordine del giorno c'è la situazione della Federazione pesistica dopo le dimissioni del presidente. In campo gli azzurri non solo hanno perso: la partita è stata dominata dal Belgio. Il ct ha difeso la squadra, che tra assenze e squalifiche, nuovi innesti e pochi giorni per lavorare si è trovata spaesata di fronte ad una selezione nel complesso più forte.

Ora i turchi

Servono correttivi in vista della Turchia di Vincenzo Montella, che a sua volta non può permettersi di non fare bottino pieno lunedì a Istanbul dopo la sconfitta di misura con la Francia. Mancini ha dedicato il sabato a lavorare, soprattutto con la testa, sua e dei giocatori. Gli azzurri sono apparsi concentrati e vogliosi di reagire, perché i fischi non hanno certo fatto piacere. Lo stadio di Istanbul sarà una bolgia e servirà sangue freddo per gestire una partita che rischia di essere già da dentro o fuori. Lo si sapeva, lo si temeva, e ora si spera che lo schiaffo subito dal Belgio provochi la giusta reazione.

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