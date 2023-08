Italia in semifinale nell’inseguimento 

Glasgow. Nella prima giornata dei Mondiali di ciclismo in Scozia l’Italia dell’inseguimento a squadre maschile (Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon) si è qualificata alle semifinali col terzo tempo (3’50’’408). Trascinatore assoluto Ganna grazie agli ultimi due giri spettacolari. Fuori, a sorpresa, i britannici: partiti subito dopo gli azzurri, sono stati davanti per i primi 4 km ma la caduta di Charlie Tanfield ha impedito loro di registrare un tempo valido.

In semifinale gli azzurri affronteranno la Nuova Zelanda, che ha chiuso al secondo posto con 3’49’’113 dietro alla Danimarca. I danesi hanno dominato le qualifiche in 3’46’’816 e nel prossimo turno sfideranno l’Australia, quarta con 3’50’’488. «Era importante entrare tra le prime quattro e ci siamo riusciti», ha detto Consonni, «abbiamo rotto il ghiaccio e possiamo solo migliorare». Al Sir Chris Hoy Velodrome protagonista anche il terzetto di azzurri nel Team Sprint formato da Daniele Napolitano, Matteo Bianchi e Mattia Predomo. Il cronometro si è fermato a 43’’749 migliorando di oltre due decimi il record italiano registrato meno di un mese fa agli Europei U23 in Portogallo. Ma non è bastato a ottenere l’ottavo posto e la qualificazione, sfuggita per 89 millesimi. Nell’inseguimento individuale femminile la 26enne Martina Alzini non si è qualificata per il turno successivo, chiudendo 15esima in 3’32’101.

