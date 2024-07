Italia in raduno, c’è anche Akrari 

Julio Velasco ci ripensa e convoca in extremis una quindicesima giocatrice per il collegiale della Nazionale italiana femminile di pallavolo, che si svolge a Firenze da oggi a venerdì. Si tratta del “centrale” della Wash4green Pinerolo, Yasmina Akrari. Quasi 31enne, madre italiana e papà marocchino (come Dalia Kaddari), si aggiunge nel reparto a Marina Lubian, Anna Danesi, Sara Bonifacio e Sarah Fahr.

A Firenze le azzurre, guidate in cabina di regia da Alessia Orro, durante questa nuova fase della preparazione per i Giochi Olimpici, sosterranno anche una partita (domani alle 19) e un allenamento congiunto con la Serbia di Giovanni Guidetti, che ha vinto i due ultimi mondiali.

