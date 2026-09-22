Italia, il sogno Davis con l’incognita Sinner 

Sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell’Italia nelle Davis Cup Finals in programma da martedì 24 a domenica 29 novembre sul veloce indoor della BolognaFiera Arena. Gli azzurri, vincitori delle ultime tre edizioni, esordiranno mercoledì 25 alle 16 per i quarti. E non è esclusa la presenza di Jannik Sinner: «Perché no?», ha detto il presidente Fitp, il cagliaritano Angelo Binaghi, a margine del sorteggio. «Credo che abbia dimostrato già in tempi non sospetti di tenere tanto alla Davis. L’obiettivo è che torni in campo il più velocemente possibile, ma non basta: vogliamo che vinca».

Tre i precedenti tra le due squadre, tutti favorevoli all’Italia. Il primo, datato 1981, si disputò sul rosso del Tc Solaro, a Sanremo, mentre si andò in Asia sei anni dopo, col 3-2 firmato Paolo Canè sui campi che, l’anno dopo, avrebbero ospitato le Olimpiadi di Seul. Ultimo incrocio a Cagliari, febbraio 2020. Con il circolo di Monte Urpinu blindato per la pandemia, gli azzurri si imposero con un netto 4-0. I coreani hanno strappato il pass per le Finals battendo 3-2 l’Argentina e 3-1 l’India. Gli altri quarti, non ancora programmati, si disputeranno martedì 24 alle 16, giovedì 26 alle 10 e alle 16. In campo Spagna-Austria, Germania-Gran Bretagna e Repubblica Ceca-Canada.

L’Italia disputerebbe l’eventuale semifinale venerdì 27 alle 16, contro la vincente tra cechi e canadesi, mentre l’altra è fissata per sabato 28 alle 12. Finale domenica 29 alle 15. Tutti i tie verranno disputati sulla lunghezza di due singolari e un doppio. «Conquistare il quarto titolo di fila sarebbe un’impresa titanica, ma il capitano e i nostri giocatori daranno tutto e di più per riuscirci», conclude Binaghi. (a. bu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA