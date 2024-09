Italia-Germania  è ancora 4-3 

Alghero. Non era “El partido del siglo” del 1970, ma anche stavolta, l'Italia batte 4-3 la Germania ai supplementari. E stavolta il golden boy è Fabio Sciacca, che a 16” dai calci di rigore riceve palla sulla sinistra da Josep jr, si gira per eludere la marcatura e infila il portiere in diagonale. Finisce così la seconda vittoria in altrettante partite per gli azzurri, che seguono di un punto la Spagna (a punteggio pieno) nella classifica del girone A dell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei di beach soccer.

È stata una partita molto tirata, con un primo terzo chiuso a reti bianche e un secondo che ha visto l'Italia sbloccare il risultato con il diagonale da posizione decentrata di Genovali. Il terzo finale è stata scoppiettante: pronti via, il secondo giallo a Remedi da alla Germania il vantaggio numerico e basta un minuto a Baaske per pareggiare i conti in rovesciata. L'8 teutonico ci riprova, Casapieri fa un miracolo, ma il batti e ribatti sotto porta è risolto da Peterson 2-1 Germania a 5' dalla fine. Tre minuti dopo, Giordani si inventa una rovesciata da metà campo e manda la partita all'extra-time. Fazzini porta subito avanti l'Italia con un piattone, ma l'ennesima rovesciata da lontano di Baaske, spizzata sottomisura da Olli, vale il 3-3. L'incrocio dei pali dice di no a Fazzini, ma l'urlo azzurro esplode allo scadere: 4-3. Oggi, alle 18, l'Italia sfiderà la Spagna (che batte 5-2 l'Estonia) per il primo posto nel girone. Alle 16.45, le azzurre tornano in campo contro l'Ucraina.



