Italia-Francia non è mai solo una partita 

Milano. «Guardo il Real e il City e vedo che la loro caratteristica è rendere le cose normali. Vedo anche le grandi giocate dei campioni, ma queste grandi squadre non sbagliano i passaggi. È tenere la palla e gestirla bene che fa la differenza». Se dice di ispirarsi alle grandi squadre di club di Europa anche per la sua Italia, è chiaro Luciano Spalletti non si accontenterà di un pari con la Francia, che pure varrebbe il primato del girone di Nations League nella quale la qualificazione alla finale a otto è già assicurata.

Il primato sui francesi, rivali di sempre e battuti 3-1 all’andata a Parigi nella partita che segnò l’inizio della risalita azzurra, varrebbe non solo un sorteggio più morbido per i quarti del torneo. Con San Siro esaurito (venduti oltre 68 mila biglietti) e una Nazionale ritrovata, la gara di stasera (ore 20,45) si presenta come una vera e propria serata di gala.«Intenzione di cambiare poco? Sì, l’idea è mantenere il telaio della partita precedente», quella vittoriosa col Belgio, le parole di Spalletti. Il nome nuovo potrebbe essere Kean al centro dell’attacco al posto di Retegui. «È possibile sia della partita, è in grande condizione. È bravo ad attaccare negli spazi larghi e a fare la boa», ha aggiunto il ct. «La Francia tenterà di vincere, noi potremmo fare qualche riflessione in più che però non dobbiamo fare. Il pareggio deve venire fuori solo come mancata vittoria. Dobbiamo fare la partita per dedicarla a tutte quelle persone che ci vogliono bene e che riempiranno lo stadio».

I rivali

La Francia dal canto suo «è viva e sa cosa fare per vincere e superare l’Italia in classifica», ha detto ieri Didier Deschamps, apparso sereno, sicuro di sé e della sua Nazionale. Le critiche dopo la prestazione contro Israele (0-0) non lo scalfiscono. Non gli mancano gli stimoli, non sente la stanchezza dopo dodici anni alla guida dei Blues. «Ho sempre la stessa energia, cerco di mantenere e tenere la Francia allo stesso livello. Le critiche vanno di pari passo ai complimenti nel calcio, ma non cambierà ciò che credo si debba fare per rendere la squadra competitiva. Penso a Ranieri, che sarà allenatore della Roma a 73 anni. C’è sempre da imparare». A San Siro scenderanno in campo tante conoscenze del calcio italiano che a Milano sono di casa, da Maignan a (forse) Thuram, che potrebbe essere la soluzione al problema del gol. Per Theo Hernandez lieve botta al ginocchio e niente allenamento. Anche per il ct è un piacevole ritorno: «Ho passato tanti anni felici in Italia, quando vengo qui mi cambiano nome, divento “mister”. Ma sto bene dove sto».

Presente e passato

San Siro torna a riabbracciare l’Italia dopo la decisiva sfida contro l’Ucraina nelle qualificazioni agli Europei dell’estate scorsa. Un torneo concluso dagli azzurri con la delusione del ko contro la Svizzera. «Quella sconfitta non me la farà dimenticare nulla, neanche qualificarsi al Mondiale», ha detto Spalletti: «È una cosa che per certi versi fa anche bene portarsela dietro. Ma se non ci ha condizionato per come si è ripartiti, è difficile ci possa disturbare in futuro. Penso che tra le mie 19 partite sinora una sola si sia sbagliata, quella con la Svizzera. Mi reputo molto responsabile di quella sconfitta».

Le formazioni

Italia (3-5-1-1) : Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco, Barella, Kean. Ct Spalletti.

Francia (4-3-3) : Maignan, Kounde, Konate, Upamecano, Digne, Guendouzi, Kante, Rabiot, Coman, Thuram, Nkunku. Ct Deschamps.

Arbitro : Vincic (Slovenia).

