Italia-Finlandia, sognando Milano 

Salutare Torino mettendosi un biglietto in tasca per Milano. È questo, in sintesi, l'obiettivo a breve termine dell'Italvolley di Ferdinando De Giorgi, attesa domani sera al PalaVela per i quarti di finale contro la Finlandia. Un impegno non impossibile - la squadra nordica è reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia - conquistato dagli azzurri grazie all'assenza di sconfitte nel corso dell'Europeo di casa, che con il primo posto nel girone ha permesso di evitare avversari scomodi nelle prime due partite a eliminazione diretta. Nell'eventuale Final Four milanese, poi, il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Bleus. Giannelli e compagni escono dall'ottavo domenicale con la Danimarca con molte certezze in più, figlie di una partita giocata in crescendo, così come in crescendo è l'apporto di una pedina fondamentale come Alessandro Michieletto.

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