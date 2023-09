Italia fai festa: l’europeo è tuo 

Alghero. L’Italia è campione d'Europa. Gli azzurri battono 5-4 i campioni uscenti della Spagna e si aggiudicano l' Euro Beach Soccer League, che si sono conclusi ieri sera sui campi allestiti sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Una città che porta bene agli azzurri, già vincenti in Riviera del Corallo nel 2018 (sempre battendo Portogallo in semifinale e Spagna in finale). Corsi e ricorsi storici che sorridono ai ragazzi di coach Emiliano Del Duca al termine di una sfida sempre condotta in vantaggio.

La partita

A 40” dalla prima sirena, su rinvio del portiere spagnolo, Alla trova la mezza rovesciata dalla propria tre quarti: 1-0. In avvio di secondo tempo Remedi pesca Giordani (premiato miglior giocatore del torneo), che in acrobazia firma il raddoppio. Al 17’ il tiro libero di Arias vale il 2-1. Passa un minuto e un tiro di Casapieri (miglior portiere della manifestazione) trova pronto Giordani alla deviazione sottomisura: 3-1. Camacho si salva su Giordani al 26’ ma non può nulla sul tap in di Giordani. Passa un minuto e il tiro di David respinto con i pugni da Casapieri carambola sul corpo di Genovani e finisce in rete per il 4-2. Al 28’ acrobazia di Oliver che riapre la sfida. Al 32’ Giordani trova la rete con un diagonale. La Spagna non ci sta e a due minuti dalla fine è 5-4: Oliver tira, Casapieri respinge, il numero 3 iberico ci riprova e, aiutato anche da una deviazione di Miceli, insacca. A 50” dalla fine la Spagna ha il tiro libero del pari ma Casapieri vola sulla conclusione di Kuman. Stessa situazione a -7”: tira Arias, vola Casapieri e parte la festa azzurra.

Sardegna capitale

«La gente risponde bene al beach soccer perché abbina all’aspetto agonistico, molto significativo, quello spettacolare. La partecipazione è favorita dai contesti bellissimi in cui si gioca. Questo aiuta una disciplina che può ancora crescere lavorando sull’impiantistica, perché oggi viene resa disponibile in relazione ai singoli eventi e non ha quel livello di continuità che potrebbe garantirne un utilizzo più organico», ha detto il presidente della Figc Giancarlo Abete, presente sulle tribune dell’Arena algherese: «Il beach soccer sta crescendo e la Sardegna da questo punto di vista si è ritagliata uno spazio particolare. Tra gli Europei ad Alghero nel 2018, Cagliari l’anno passato e di nuovo ad Alghero Europei e Mondiale per club quest’anno c’è una capacità del Comitato regionale Sardegna e delle Istituzioni di vedere quali possono essere gli sviluppi positivi anche in termini di attrazione turistica». Per quanto riguarda la sede degli Europei 2024 (ancora nell’Isola), Abete ha lasciato la palla a Gianni Cadoni, ma il presidente della Figc sarda ha puntato l’attenzione solo sulla vittoria di ieri: «Una soddisfazione enorme. Alghero porta bene. Un’emozione incredibile. Abbiamo fatto un grandissimo risultato e siamo di nuovo campioni d’Europa».



RIPRODUZIONE RISERVATA