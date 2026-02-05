Italia, è una vittoria storica   

Milano. Parte come meglio non si può l'avventura della squadra femminile di hockey dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina: Francia sconfitta 4-1 con una prova convincente che esalta i circa 10mila spettatori dell'Arena Santa Giulia, inaugurata senza intoppi.

Si tratta della prima vittoria dell'Italia femminile di hockey nella storia delle Olimpiadi invernali. L'Italia subisce gol in inferiorità numerica con De Serres (9'42) ma trova immediatamente il punto del pari con Tutino (10'42). Le azzurre hanno un netto dominio del campo (46-15 nei tiri) ma sembrano non riuscire a sfondare, complice la sfortuna: due belle prese di Philbert e un palo di Fantin strozzano l'urlo di gioia in gola ma Roccella (35'17) è lesta a trovare la rete del 2-1. E' la svolta, con la Francia frastornata e innervosita: Fantin (40'14) e Della Rovere (44'59) chiudono i conti.

L'Italia così mette parte nel modo migliore: domani, nuovamente a Santa Giulia, la sfida con la Svezia che all'esordio ha avuto la meglio sulla Germania.

RIPRODUZIONE RISERVATA