Italia, è tutto aperto  

ITALIA 82

rep. dominicana 87

Italia : Spissu 17, Tonut 8, Melli 6, Fontecchio 13, Ricci 12, Spagnolo 4, Polonara 10, Diouf ne, Severini, Procida, Pajola 4, Datome 8. All. Pozzecco.

Rep. Dominicana : Peña 3, Mendoza 3, Montero 12, Solano, Liz 9, Feliz 24, Vargas 3, Delgado 7, Suero ne, Figueroa, Quiñones 2, Towns 24. All. Garcia.

Arbitri : Salins (Let), Castillo (Spa) e Poursanidis (Gre).

Parziali : 19-13; 39-38; 56-69.

Note . Espulsioni: Pozzecco per doppio tecnico al 17'40” sul 37-31. Usciti per 5 falli: Melli e Feliz.

La Repubblica Dominicana è Feliz (7/10 nelle triple) mentre l'Italia ha più orgoglio che mira. Finisce 87-82 per i caraibici anche se negli ultimi due minuti e mezzo Marco Spissu fa sperare nel miracolo promuovendo con Ricci come spalla un clamoroso recupero dal -16 al -3. Ma è sconfitta e la nazionale dovrà giocarsi la qualificazione alla seconda fase domani contro le Filippine che dopo aver perso anche contro l'Angola sono quasi tagliati fuori.

La squadra azzurra è partita benissimo (12-0) ma si è si fatta innervosire dallo stravagante arbitraggio: 4 tecnici in 17 minuti, due alla panchina e uno al coach Pozzecco (di qui l'espulsione) e uno a Ricci. Azzurri nervosi e imprecisi da tre anche quando tiravano da soli (7/29), come sottolineato dal capitano Gigi Datome: “Non siamo riusciti a restare in ritmo perché abbiamo tirato con percentuali troppo basse”. I caraibici hanno recuperato mentalmente la gara nel secondo quarto e sono scappati nel terzo con un break da 31-17.

Cronaca

Pronti, via, la difesa funziona e Polonara (che marca Towns) segna tre volte: 12-0 al 3' con Spissu che taglia la difesa dominicana come il burro. Dopo il time out si sbloccano gli avversari con Feliz. Gli azzurri hanno smarrito la via del canestro e restano muti per 4'. Time out di Pozzecco. Entrano Pajola e Ricci. La Repubblica Dominicana si avvicina a un solo canestro, Ricci fa respirare l'Italia: 17-9 al 9'.

Nella seconda frazione tre bombe del caraibico Feliz: 23-22 al 13'. La terna arbitrale che tollera troppo le mani addosso in difesa dei caraibici fischia il terzo tecnico agli azzurri. Ci pensa Datome con la sua classe a ridare il +7. Su sfondo di Towns gli arbitri danno fallo a Ricci e poi il secondo tecnico alla panchina e Pozzecco viene espulso. Dirige Casalone, già suo vice ai tempi di Sassari. Riposo a +1 con 2/9 da tre per l'Italia mentre Feliz da solo ha 4/6.

Il terzo quarto si apre con la bomba di Towns del nuovo sorpasso dominicano. Gli azzurri si fanno prendere dalla frenesia di recuperare e finiscono a -14 al 26' con Feliz e Towns sul velluto. Casalone chiama la difesa a zona e l'Italia ritrova coraggio ma è ancora -16 al 33'. Gli azzurri non smettono di lottare ma senza tiro da tre devono faticare doppio per provare a risalire. Gara finita? No. Ricci e soprattutto Spissu (8 punti nell'ultimo minuto) non si arrendono: -3 a 20 secondi. Dalla lunetta Quinones fa solo 1/2 ma l'arbitro lo fa ripetere per invasione e diventa 2/2. Ora è davvero finita.

Girone A : Italia-Angola 81-67, Rep. Dominicana-Filippine 87-81, Filippine-Angola 70-80. Classifica : Rep. Dominicana 4 punti, Italia e Angola 2, Filippine 0. Prossimo turno (domani) : ore 10 Angola-Rep. Dominicana; ore 14 Filippine-Italia.

