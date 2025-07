Italia e Orro da leggenda 

L’Italia di Julio Velasco e Alessia Orro è da leggenda. Dopo lo storico oro olimpico a Parigi, le azzurre vincono per la seconda volta di fila anche la Nations League battendo per 3-1 il Brasile di Ze Roberto e Gabi. Si allunga così la striscia di successi consecutivi di una squadra che da quando è arrivato il coach argentino non smette di stupire: sono 29, uno dietro l’altro. Una roba mai vista.

La partita

L’Italia parte male nel primo set andando sotto 3-7. Poi però le azzurre, trascinate da Egonu e Sylla, riescono a rimontare andando persino sul 19-15. Il Brasile chiama time out e la gara gira di nuovo: Orro e compagne si spengono e alla fine il Brasile riesce a strappare il set 25-22, con un terribile parziale di 10-3 per le giocatrici verde-oro.

Nel secondo parziale però si suona un’altra musica. L’Italvolley sale in cattedra da subito e inizia a martellare solcando un solco sul 13-5. Poi però si infortuna a un ginocchio e le azzurre hanno un momento di smarrimento: le brasiliane ne approfittando e dimezzano lo svantaggio sino al 14-10. A quel punto Velasco pesa dalla panchina Nervini e soprattutto Antropova, che sostituisce Egonu e diventa la migliore in campo. Finisce 22-18. Più tirati gli altri due set, conquistati entrambi per 25-22, con protagonista sempre Antropova, miglior marcatrice della finale con 17 punti.

L’infortunio a Degradi

In una serata storica, l'unica nota negativa è l'infortunio di Alice Degradi, con la speranza che gli esami strumentali scongiurino brutte notizie. L'azzurra è ricaduta male dopo aver respinto una palla in campo avverso, ed è stata portata via a braccia fuori dal campo, proprio lei che per problemi fisici l'anno scorso aveva dovuto saltare l'Olimpiade.

La gioia di Velasco

«Era la finale contro il Brasile che è un avversario difficilissimo - le parole di Velasco a fine partita -. Abbiamo vinto perché fino alla fine abbiamo combattuto, e vorrei sottolineare il contributo dato dalle giocatrici entrate dalla panchina, che è stato molto utile. L'unica nota negativa è stato l'infortunio a Elisa Degradi, spero non sia così importante. Cosa serve per creare una squadra come la nostra? ci vogliono giocatrici forti non solo tecnicamente - dice ancora Velasco - ma anche come mentalità, che abbiano voglia di lavorare al massimo tutti i giorni: per questo il mio gruppo è così speciale. Ora abbiamo una settimana per riposare, poi cominceremo a lavorare per i Mondiali: sarà dura, perché tutti ci vogliono battere ma ci prepareremo perché vogliamo ripetere ai Mondiali ciò che abbiamo fatto alle Olimpiadi».

Orro protagonista

Un’altra serata vincente anche per Alessio Orro, la pallavolista di Narbolia è stata protagonista di una Nations League di grande livello anche se nella finale non ha giocato tutta la partita. Il suo contributo però è stato fondamentale come quello di tutte le azzurre: perché la forza dell’Italvolley targata Velasco è soprattutto nel gruppo. E ieri si è avuta l’ennesima dimostrazione.

