Italia e Musetti, due battute d’arresto 

L'Italia saluta l'United Cup. Nella manifestazione che vede affrontarsi le Nazionali in competizione mista, gli azzurri hanno perso 3-0 con la Francia, chiudendo ultimi del Gruppo D. Sul cemento di Sydney, nel match maschile, Lorenzo Sonego è stato sconfitto con un doppio 6-4 da Adrian Mannarino, mentre nel singolare femminile Jasmine Paolini è uscita sconfitta da Caroline Garcia per 6-4, 5-7, 6-4 dopo due ore e un quarto di gioco. Il terzo punto transalpino è arrivato nel doppio misto, con Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin che hanno battuto 7-6(5), 6-4 la portacolori del Tc Cagliari Nuria Brancaccio e Flavio Cobolli.

Gli altri italiani

Matteo Arnaldi si qualifica per i quarti di finale di Brisbane. Sul cemento australiano, l'azzurro l'ha spuntata 6-4, 3-6, 7-5 sul qualificato slovacco Lukas Klein al termine di una battaglia durata oltre due ore. Ai quarti, Arnaldi affronterà il russo Roman Safiullin. A Hong Kong, Lorenzo Musetti si ferma al secondo turno. Brutta battuta d’arresto per il carrarino, accreditato della testa di serie numero 6, caduto al secondo turno 6-4, 6-3 contro il russo Pavel Kotov. A Brisbane, Lucia Bronzetti si è fermata davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del mondo, che ha chiuso 6-3, 6-0 in meno di un'ora. Sconfitta al secondo turno anche Camila Giorgi, che ha ceduto il passo alla lettone Jelena Ostapenko, numero 3 del tabellone, 6-1, 6-4 in 80'.

La Davis ad Arzachena

«Ci abbiamo messo 12 anni a tornare in Serie A, e altri 12 per riportare la Davis in Italia. Sicuramente è opera di un grande giocatore come Sinner che tutto il mondo ci invidia, di una grande squadra composta da giovani che possono darci grandi soddisfazioni e da un grande capitano, ma non sarebbe successo se non avessimo battuto la Slovenia ad Arzachena nel 2011». Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha aperto l'incontro per l'arrivo della Coppa nel Comune smeraldino, terza tappa sarda del Trophy Tour. «Fu una follia talmente grande che l'Itf cambiò le regole e rese praticamente impossibile ripeterla», ha spiegato il presidente Fitp ricordando Italia-Slovenia, «Nella storia della Davis, mai si era giocato un incontro in una città così piccola come Arzachena. Si fece una cosa fuori dall'ordinario, un'autentica pazzia».



RIPRODUZIONE RISERVATA