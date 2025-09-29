Italia, è l’oro dei giovani 

Sono ascolti da partite di calcio: domenica tre milioni e mezzo di persone hanno guardato il tv (Rai e Dazn) la finale mondiale di pallavolo vinta dagli azzurri (3-1) sulla Bulgaria. Una passione trasversale che adesso il mondo del volley vuole trasformare in un ulteriore aumento di praticanti.

Palestre cercasi

«Aprite le palestre scolastiche ai bambini che vogliono giocare a pallavolo: non sono della burocrazia, ma della comunità», è l'appello lanciato dal presidente della Federpallavolo, Giuseppe Manfredi, al telefono con l'Ansa da Abu Dhabi dove sta rientrando in Italia con la Nazionale campione del mondo per la quinta volta nella storia. «La pallavolo italiana è un sistema virtuoso, con una sola nota dolente: gli impianti», spiega «È già boom di tesserati, ma dopo i Mondiali di donne e uomini non potremo accontentare i tanti bambini in fila. Non si possono lasciare vuote le palestre scolastiche: col ministro Abodi forse siamo vicino alla soluzione», dice ribadendo un tema già spesso trattato anche dal ct della Nazionale femminile, Julio Velasco.

Il movimento

«Il segreto del nostro movimento é la grande cura del settore giovanile, insieme con un rapporto solido con i club», prosegue Manfredi, che parla di «ragazzi eccezionali» a proposito degli azzurri ieri campioni del mondo. «I successi di vertice trainano il settore, i vivai alimentano il vertice», spiega il n.1 della Fipav. «Vorrei ricordare che oltre al titolo delle azzurre di Velasco e degli azzurri di De Giorgi, nell'Under 21 i ragazzi sono secondi al Mondiale, le ragazze campionesse del mondo. Insomma, abbiamo messo il timbro dell'Italia sulla pallavolo mondiale e se ci giriamo non vediamo il deserto, ma un grande futuro». Una curiosità: mvp della rassegna iridata delle Filippine è stato quell’Alessandro Michieletto già eletto miglior giocatore al Mondiale Under 21 vinto dagli azzurrini di Angelo Frigoni a Cagliari nel 2021.

L’accoglienza

Ieri la Nazionale allenata da Fefè De Giorgi (l’uomo dei record, tre titoli iridati da giocatore, due da ct) é atterrata a Fiumicino alle 20.10, accolta dall’affetto dei tifosi, dopo un mese nelle Filippine. Capitan Simone Giannelli che ha ribadito: «La cosa più bella è che è una vittoria di squadra. Era giusto portare sul palco la maglia di Daniele Lavia che fa parte di questo gruppo anche se era a casa infortunato». L'8 ottobre l'incontro con il presidente Sergio Mattarella. «È lui che ci ha chiamato», dice orgoglioso Manfredi, «ormai al Quirinale siamo di casa. Purtroppo non potranno esserci tutti gli atleti, perché molti sono già al lavoro. Ma sarà una festa bellissima, che poi estenderemo anche ai territori».

RIPRODUZIONE RISERVATA