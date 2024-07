Italia, è l’addio ai Giochi 

Italia 64

Lituania 88

Italia : Spissu 2, Mannion 6, Abass, Tonut 6, Gallinari 15, Melli 10, Ricci 6, Bortolani, Caruso ne, Polonara 7, Pajola 4, Petrucelli 8. All. Pozzecco.

Lituania : Sedekerskis 7, Tubelis 2, Sabonis 6, Jokubaitis 5, Kuzminskas 14, Motejunas 2, Dimsa 1, Grigonis 23, Lekavicius 6, Butkevicius 8, Sirvydis 9, Ulanovas 5. All. Maksvytis.

Arbitri : Conde (Spa), Praksch (Ung) e Bouyer (Aus),

Parziali : 21-25; 38-47; 53-68.

Niente Olimpiade di Parigi per l'Italia. Nella semifinale del pre-olimpico prova di forza della Lituania che stravince a San Juan (64-88 il finale) dopo una gara condotta dal 5' sino alla fine. Troppo povera fisicamente e tecnicamente la squadra azzurra (pesantissima l'assenza dell'infortunato Fontecchio) per opporsi a una squadra che ha dominato a rimbalzo (41-25) e in attacco è stata trascinata da un Grigonis soprannaturale per 25': 6/8 da tre.

L'orgoglio non è bastato per colmare le differenze nonostante un buonissimo Gallinari, che ha giocato dopo la paura per il leggero infortunio contro Portorico.

Primo tempo

L'Italia parte con una novità in quintetto: Abass per Petrucelli, per il resto Spissu, Tonut, Polonara e Ricci. È Polonara a trascinare nel buon avvio: 8-4 al 4'. La Lituania però costruisci bene i tiri da fuori (due bombe di Grigonis) e piazza un break di 11-0 che ribalta l'inerzia del match: 11-18 al 7' con Kuzminskas. Da quel momento in poi gli azzurri sono in affanno e inseguono ma senza mai dare l'impressione di poter riprendere il match.

L'Italia fatica contro la difesa dura dei lituani e finisce a -10 al 14', ma va pure detto che l'arbitraggio è molto tollerante, da qui i tecnici al coach Pozzecco e a Gallinari per proteste. L'Italia ricompone il quintetto con Spissu (troppo dimesso), Tonut, Petrucelli e Melli e Gallinari, riuscendo a riaprire il match con un break di 11-3: 36-38 al 17'.

Allungo decisivo

La Lituania però continua ad avere mano caldissima dall'arco (7/13 da tre) e va al riposo riprendendosi un buon vantaggio: 38-47. Nel terzo quarto l'Italia subisce ancora: quinta tripla di Grigonis che spiana la strada per un altro allungo ed è addirittura -19 al 24' con la sesta tripla di un Grigonis in serata magica. Il secondo quintetto prova a recuperare qualcosa ma le triple lituane anche fuori equilibrio continuano a entrare. Gara paraticamente finita, risulta inutile anche la mossa di Pozzecco del quintetto con tre piccoli, Spissu, Pajola e Mannion.

