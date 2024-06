«Italia, è la strada giusta» 

«Ho buonissime sensazioni, siamo sulla strada giusta». La missione europea dell’Italia entra nel vivo. Luciano Spalletti è fiducioso e soddisfatto del lavoro in questi quattro giorni di raduno a Coverciano e l’amichevole di oggi al Dall’Ara di Bologna alle 21 con la Turchia di Vincenzo Montella (19mila biglietti venduti sino a ieri) può dare ulteriori indicazioni aspettando il test con l’Under 20 domani al centro tecnico federale e l’amichevole domenica a Empoli con la Bosnia, l’ultima prima della partenza per la Germania.

La lista

Nel mezzo, giovedì, ci sarà la compilazione della lista ufficiale dei 26 azzurri che parteciperanno a Euro 2024, un gruppo di cui farà parte il difensore juventino Federico Gatti dopo il forfait di Acerbi (operato di pubalgia) e il grave infortunio al ginocchio subito da Scalvini nel corso di Atalanta-Fiorentina. Lo ha annunciato lo stesso commissario tecnico: «Verrà in Germania, finora si è allenato a casa e si è reso subito disponibile. Vederlo arrivare con le scarpe in mano è un esempio. Da parte di tutti ho visto grande entusiasmo e attenzione. Pellegrini il nostro numero dieci? Sì ma anche Barella ha giocate imprevedibili».

Gara complicata

Il test con la Turchia si annuncia probante: «Conosco bene Montella, è sveglissimo, ha fatto bene con l’Adana, la Turchia ha vinto il proprio girone e ha calciatori che militano nelle squadre più forti al mondo. Sarà una gara importante e difficile». Dopo aver fatto i complimenti al Bologna, che disputerà la Champions («si è meritato questa qualificazione»), il commissario tecnico ha anticipato alcune scelte sull’Italia che sera scenderà in campo: Vicario tra i pali, Di Lorenzo terzino destro, il bolognese Orsolini sulla fascia, Retegui centravanti. Potrebbero trovare spazio Mancini e Bastoni al centro della difesa con Dimarco a sinistra, Jorginho nel mezzo e Chiesa esterno, mentre l’altro giocatore del Bologna convocato in azzurro, il difensore Calafiori, dovrebbe debuttare a gara in corso. Riguardo a un possibile impiego di Fagioli, Spalletti non si è sbilanciato: «Sono stato un po’ richiamato per averlo portato qui, poi si dice sempre che siamo arrivati stanchi. Lui è riposato eppure non va bene. Comunque in questi dieci giorni Nicolò si è allenato e abbiamo tutti i dati. Non ho simpatie e antipatie. Scamacca ha detto di non essere pigro? A volte ai figli vanno dette le cose vere se non li vuoi viziati quando crescono. Mettendo insieme certi dati sulla sua velocità e forza lui perde con molti. Quindi va stimolato. Io non dico certe cose per offendere i miei calciatori, voglio bene a tutti».

I numeri 10

E a Coverciano per salutare e motivare gli azzurri sono arrivati i “Fantastici cinque” numeri 10 Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera e Francesco Totti. Campioni voluti dal ct per «far assorbire l’appartenenza e l’importanza della maglia azzurra ai giocatori. Avendoli qui diventava più facile farlo capire». Hanno tutti parlato alla squadra nell’aula magna dove, sullo schermo, sono state proiettate le loro gesta, poi hanno partecipato al pranzo: a ogni tavolo c’era uno di loro.

La formazione

Italia (4-2-3-1): Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Jorginho, Barella, Pellegrini, Chiesa, Orsolini, Retegui. Ct Spalletti.

