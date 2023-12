Italia, è il test finale 

Europei, Mondiali, Olimpiadi: il 2024 che attende il Settebello è denso di diffioltà e promesse e va preparto bene. Sandro Campagna ct di lunghissimo corso (anche perché ha più di 400 “calottine” come giocatore) e di grandissime vittorie, lo sa bene e ha portato la sua Italia a Cagliari per prepararsi al meglio. L’anno si aprirà con gli Europei in Croazia (3-16 gennaio) e la Waterpolo Sardinia Cup è quanto di meglio si possa organizzare per testare una squadra giovane ma già piena di qualità. Il ciclo è iniziato dopo i giochi di Tokyo e lo scorso anno ha già dato frutti.

Il torneo

A Terramaini gli azzurri si allenano già da qualche giorno. Oggi e domani mattina ancora in vasca, poi, domani pomeriggio, il torneo allestito dalla Fin Sardegna scatterà alle 18 con Australia-Montenegro, in diretta su Raisport come Italia-Francia che si giocherà alle 20.30. Campagna ha ammonito sulla squadra transalpina, che ha avviato un grande lavoro per bene figurare ai Giochi: «Avranno una piscina da 17mila posti, vogliono fare bella figura e possono creare problemi a chiunque», ha detto il ct. Mercoledì (stessi orari) apre il programma Montenegro-Francia, prima del confronto tra il Settebello e la sempre temibile Australia (diretta RaiSport). Infine, quella che verosimilmente sarà la partita che assegnerà il trofeo, Italia-Montenegro, chiuderà la Sardinia Cup giovedì alle 19 (diretta RaiSport), dopo Francia-Australia (17).

Per la Sardegna

La piscina Sicbaldi in questi giorni sarà anche il centro di un’intensa attività di aggiornamento e promozione. Approfittando della presenza dei tecnici azzurri, anche i giovani pallanotisti sardi disputeranno allenamenti e partite. ( c.a.m. )

