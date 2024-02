Italia, due argenti e un bel bronzo Oggi il Settebello 

Doha. Un “Razzo” d'argento che regala all'Italia la prima medaglia mondiale nei 200 farfalla, il bis di Martinenghi nella rana e il bronzo di Super Greg Paltrinieri. La vasca iridata di Doha continua a dare emozioni a tinte azzurre: Alberto Razzetti si consacra tra i big della piscina, laureandosi vicecampione del mondo nei 200 farfalla che in semifinale gli avevano regalato il terzo pass olimpico, dopo quelli conquistati nei 200 e nei 400 misti. Una finale super quella del 24enne di Genova che in 1'54"65 ha davanti solo il giapponese Tomoru Honda, oro in 1'53"88. Chiude il podio l'austriaco Martin Esperenberger in 1'55"16. Neanche il tempo di rifiatare per Razzetti, che torna sui blocchi e va a prendersi la finale dei 200 misti.

E fa il bis d'argento Nicolò Martineghi: dopo la medaglia nei 100 (con pass per Parigi) il campione di Varese è secondo anche nei 50 rana, preceduto dall'australiano Sam Williamson che lo supera a dieci metri dall'arrivo e vince in 26"32. L'azzurro tocca in 26"39. Il bronzo è dello statunitense Nic Fink - primo nella doppia distanza lunedì - in 26"49.

Nonostante la condizione non sia quella dei giorni migliori, Gregorio Paltrinieri si conferma il fuoriclasse che l'Italnuoto può vantare: il bronzo conquistato negli 800 stile vale molto di più. Partendo dalla corsia 1, quella de "comprimari", dopo aver condotto la gara da leader si è fatto superare nell'ultima vasca dall'irlandese e primatista europeo Daniel Wiffen, oro in

7'40"94 e dall'australiano Elijah Winnington argento in 7'42"95. L'olimpionico azzurro nuota in 7'42"98 e torna sul podio (il 16° a un Mondiale) nella gara in cui è vice campione olimpico ed è stato una volta mondiale (Gwangju 2019), una argento (2015) ed una bronzo (2017).

Pallanuoto

Oggi alle 14 torna in acqua il Settebello di Sandro Campagna che va a caccia della medaglia nella semifinale contro gli eterni rivali della Spagna. L'Italia femminile invece perde 10-5 con l'Olanda nella semifinale per il quinto posto e rinvia alla sfida col Canada ogni discorso sul pass per i Giochi di Parigi 2024. Le azzurre escono di nuovo sconfitte dalle campionesse in carica, dopo il ko in semifinale a Fukuoka lo scorso anno. La contemporanea vittoria dell'Australia sul Canada (10-8) lascia però aperta al Setterosa l'ultima porta per i Giochi: domani alle 8 del mattino in Italia la sfida decisiva.

