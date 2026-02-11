Italia, doppio-oro La nuova pista esalta gli azzurri 

CORTINA D'AMPEZZO. Sulla pista “Eugenio Monti”, in un'ora, raddoppia il numero di ori della spedizione olimpica azzurra. Lo slittino italiano vive la notte più incredibile della sua storia sull'impianto più criticato dell'intero progetto di Milano Cortina. Andrea Voetter/Marion Oberhofer e i compagni di nazionale Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, due equipaggi di doppio per due vittorie che rompono il digiuno di ori della località ampezzana.

E se le azzurre erano favorite già alla vigilia, gli uomini outsider vanno a vincere in rimonta una gara al cardiopalma che al termine della prima manche li vedeva terzi inseguire Usa e Stati Uniti, tre squadre in 2 centesimi di secondo scarsi. La seconda parte della seconda manche però è perfetta e all'accoppiata riesce il miracolo, mentre le ragazze stanno ancora festeggiando.

Voetter e Oberhofer hanno dominato due Coppe del mondo, 2023 e 2024, e vinto i Mondiali due anni fa, prima che la concorrenza si facesse più agguerrita con l'avvicinarsi dei Giochi: i primi con la presenza del doppio femminile. Favorite della vigilia, dopo prove in cui avevano inflitto distacchi siderali alle avversarie, hanno sofferto la prima manche ma la seconda è stata un assolo. La Voetter è quella più alta quindi sta davanti. Alle sue spalle Oberhofer, due ori che arrivano insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Cortina d'Ampezzo per la due giorni olimpica. Gli hanno fatto un regalo (e lui ricambierà attendendoli di persona dopo le gare), «è un onore», commenta Oberhofer, 25 anni (la compagna ne ha 30).

Da questo impianto arriva la riscossa di slittino, bob e skeleton azzurri. «Incredibile, ho peso la voce, sono troppo felice», dice Rieder. «Sono senza parole - gli fa eco Kainzwaldner, che ricorda un momento personale – qualche settimana fa, un mio amico è morto, sapevo che era sulla slitta con me e abbiamo vinto. Aveva solo 29 anni». La vittoria «ha un significato che dà valore alla realizzazione della pista», riconosce il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che parla di «un trampolino di lancio perché questa pista può diventare un centro di preparazione olimpica». Ma attenzione perché domani c'è la staffetta, tre frazioni in cui l'Italia mette in pista un bronzo maschile, un 4° posto femminile e due ori nel doppio. «Siamo pronte», promette Oberhofer.

RIPRODUZIONE RISERVATA