Italia dentro una forza Onu nella Striscia di Gaza 

Beirut. Evitare l’allargamento del conflitto, favorire la de-escalation. Ma soprattutto, tornare a ribadire con forza la soluzione a due Stati come l’unica percorribile. E tra Israele e Libano, promuovere l’allargamento della Linea Blu, per allontanare più a nord i miliziani di Hezbollah e diminuire le tensioni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna in Medio Oriente per dare un contributo a un dialogo che possa portare pace alla regione insanguinata da quasi quattro mesi di guerra tra Israele e Hamas. Un contributo che vuole essere concreto: «Sosteniamo con grande impegno la proposta» degli Stati Uniti «di allargare la distanza tra Hezbollah e Israele» estendendo la Linea Blu di circa 7-8 chilometri, ha detto Tajani parlando da Beirut, prima tappa del tour nella regione.

«Uno degli obiettivi della mia missione è favorire la de-escalation, lo dobbiamo fare parlando con Israele, con i palestinesi e con le autorità libanesi. Stiamo cercando di raggiungere un accordo terrestre come è stato per l’accordo» tra Libano e Israele sui confini marittimi, ha spiegato. Mentre per Gaza, ha ribadito il titolare della Farnesina, l’Italia è «disponibile eventualmente, se dovesse esserci dopo il conflitto una presenza Onu nella Striscia, a inviare con comando arabo - il più giusto - donne e uomini che indossano l’uniforme del nostro Paese». Caschi blu in una forza di pace insomma. Intanto, ha ricordato Tajani, i militari italiani sono in Libano con la missione bilaterale Mibil - che il ministro ha visitato nel Paese - e con il contingente presso la missione Onu Unifil, cui l’Italia contribuisce con 1.062 soldati.

