VaiOnline
Ciclismo.
03 ottobre 2025 alle 00:47

Italia d’argento nella staffetta a squadre miste 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Terza medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo, in corso in Francia nei dipartimenti di Drôme e Ardèche. Nella staffetta mista a cronometro il sestetto azzurro composto da Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli ha conquistato l’argento. Sui 40 chilometri del tracciato (un giro da 20 per ciascuno dei due terzetti) a vincere la medaglia d’oro è stata la squadra di casa con il tempo di 47’42”, alla media di 50,343 km/h, 7” più veloce dell’Italia. Tra le 7 squadre al via, bronzo alla Svizzera con 40” di ritardo, a 1’21” la Germania.

Esaurite le crono, cominciano le prove in linea. Oggi tocca alle donne Under 23 (85,7 km), alle JUniores (62,9 km) e agli Juniores (103,4). Domani Under 23 (121,1 km) e Donne Èlite (116,1 km), domenica i pro sui 202,5 km.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Flotilla, equipaggi in carcere Quaranta italiani tra i fermati

Accompagnati nell’istituto di Ketziot, ora un’autodichiarazione per velocizzare il rimpatrio. Chi non la firma sarà processato 
Sanità

Santissima Trinità, l’Asl al prefetto: «Rischio chiusura»

«Ospedale di Cagliari in emergenza»: il commissario Atzori chiede aiuto 
Alessandra Carta
Cronaca

Il delitto Manca: «Travolto con l’auto poi riempito di botte»

Terralba, secondo la Procura Manis ha agito deliberatamente 
Valeria Pinna
L’intervista

«Per crescere meno tasse e più fiducia»

Giuseppe Deiana
Regione

«Ai sardi non importa della decadenza»

Todde: la Corte Costituzionale decide solo sul conflitto di attribuzioni 