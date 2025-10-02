Italia d’argento nella staffetta a squadre miste 

Terza medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo, in corso in Francia nei dipartimenti di Drôme e Ardèche. Nella staffetta mista a cronometro il sestetto azzurro composto da Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli ha conquistato l’argento. Sui 40 chilometri del tracciato (un giro da 20 per ciascuno dei due terzetti) a vincere la medaglia d’oro è stata la squadra di casa con il tempo di 47’42”, alla media di 50,343 km/h, 7” più veloce dell’Italia. Tra le 7 squadre al via, bronzo alla Svizzera con 40” di ritardo, a 1’21” la Germania.

Esaurite le crono, cominciano le prove in linea. Oggi tocca alle donne Under 23 (85,7 km), alle JUniores (62,9 km) e agli Juniores (103,4). Domani Under 23 (121,1 km) e Donne Èlite (116,1 km), domenica i pro sui 202,5 km.

