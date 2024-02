Italia d’argento nel trampolino setterosa ok, oggi il Settebello 

Doha. L'impresa mondiale di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, medaglia d’argento sul trampolino sincro 3 metri, quindi le prestazioni convincenti di Domenico Acerenza e Dario Verani nella 10 chilometri in acque libere, che arrivano dopo quella di Arianna Bridi sulla stessa distanza, e quelle di Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli, sulla piattaforma. La prima giornata dei mondiali di nuoto di Doha regala all’Italia cinque pass per i Giochi di Parigi 2024, il confortante esordio del Setterosa ma anche la delusione di Susanna Pedotti e Giorgio Minisini, nel misto artistico sincronizzato: entrati in acqua per l’oro, finiscono sesti.

I pass olimpici

L’impresa di Tocci e Marsaglia vale una medaglia (d’argento) assolutamente inedita per l’Italia, perché conquistata alle spalle dell’impossibile coppia cinese Long Daoyi e Wang Zongyuan. Si tratta della prima medaglia nella specialità per l'Italia, oltre che, come detto, della prima conquistata in questa edizione dei mondiali. Fuori dal podio ma con un doppio sorriso Domenico Acerenza e Dario Verani: i due azzurri chiudono tra i top ten la 10 chilometri e conquistano il pass per Parigi. Ai Giochi andrà anche Arianna Brisi che ha chiuso ottava nella 10 chilometri. E già certe del pass olimpico sono anche Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli che hanno superato le eliminatorie dalla piattaforma.

Pallanuoto

Esordio ok per il Setterosa, bronzo in carica, nel torneo di pallanuoto. Battuta 22-10 la Gran Bretagna, settima in Europa lo scorso gennaio. Le azzurre torneranno in acqua domani contro il Sudafrica. mentre oggi (alle 17 ore italiane) il Settebello si tufferà nel mondiale contro il Kazakistan.

