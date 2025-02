Italia Cup: da domani gli Ilca in regata a Olbia 

Olbia. Ieri a Olbia è stata presentata la prima tappa dell’Italia Cup della classe Ilca un circuito di cinque regate nazionali di alto livello sportivo che si svolgono durante l’anno in tutta Italia. Organizzata dallo Yacht club Olbia in collaborazione con la Federazione italiana Vela e il comune di Olbia. Le regate avranno inizio domani alle 11 e saranno visibili dalla spiaggia delle Saline, parteciperanno circa 330 atleti provenienti da tutta Italia. Sarà presente anche una vasta rappresentativa sarda oltre agli atleti di casa tra cui spicca il nome di Enrico Tanferna campione Europeo U21 in carica. Assente Cesare Barabino, campione italiano in carica perché impegnato con la squadra olimpica nelle regate di Palma di Maiorca. Saranno presenti anche le squadre dello Yacht club Cannigione e dello Yacht club Cagliari. Il presidente della terza zona Corrado Fara nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di ospitare una manifestazione numericamente importante in un periodo non turisticamente appetibile. «Auspichiamo», ha aggiunto, «che la presenza di tre circoli importanti in città (Yacht club, Lega Navale Italiana e Circolo Nautico) possa rappresentare un punto di interesse per lo sviluppo del turismo nautico legato ai grandi eventi velici giovanili a Olbia». ( l.d.c. )

