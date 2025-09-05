Italia contro Brasile, finale iridata in palio 

«Speriamo di batterle e sfatare questa statistica che ci vede sempre sconfitti ai Mondiali contro il Brasile». Julio Velasco sa come mettere le sue azzurre sull'avviso di fronte all'avversario della semfinale mondiale. L'Italia di volley viene da 34 vittorie di fila, ma la partita di Bangkok, oggi alle 14.30 (Rai1 e Dazn), fa storia a sé.

L’altra semifinale, alle 10.30, è Turchia-Giappone.

«Sarà sicuramente una partita difficile, credo equilibrata da giocare con grande attenzione», prosegue il leggendario allenatore. «Quello che posso dire è che le ragazze stanno bene, stiamo lavorando bene, poi però sarà il campo a parlare. Loro sono una squadra tecnica, piena di energia: mi aspetto un Brasile molto concentrato e pronto a dare tutto, come noi del resto».

I precedenti

Gli ultimi due incroci col Brasile sono a favore delle azzurre: poco più di un mese fa il successo nella finale di Nations League a Lodz (3-1) e precedentemente la vittoria nel match della prima settimana di quel torneo, 3-0 al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Ma il Brasile femminile non è mai stato battuto dall'Italia al Mondiale, e nell'edizione 2022 furono proprio le brasiliane a impedire alle azzurre l'accesso alla finale, con un 3-1 nella semifinale di Apeldoorn.

