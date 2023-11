«Italia, conta solo vincere» 

Roma. Per battere stasera la Macedonia del Nord, snodo apparentemente minore ma in realtà fondamentale nel cammino verso l’Europeo 2024 in Germania, «c’è bisogno di un’Italia all’altezza della propria storia e del gioco che serve esibire a livello internazionale. C’è bisogno di un’Italia che abbia caratteri forti e calciatori che sappiano affrontare queste situazione: giochiamo per la nostra nazione e dobbiamo essere disposti a tutto. Conta solo vincere».

A ridosso del match in programma oggi all’Olimpico di Roma (fischio d’inizio alle 20,45), primo dei due decisivi per la qualificazione (il prossimo, fondamentale, è contro l’Ucraina), il ct Luciano Spalletti, che ieri ha abbracciato Francesco Totti dopo anni di tensioni, avvisa i suoi giocatori: «Dobbiamo far vedere in quale pozione siamo nel nostro mondo attraverso i risultati. Ci siamo preparati benissimo e abbiamo a disposizione una squadra che ha la possibilità di fare balzi in avanti, non passi, quindi ci avviciniamo con fiducia a queste partite in cui il risultato è fondamentale, anche perché abbiamo un telaio già avviato».

La carica dei giocatori

Sulla formazione «non ci sono dubbi», ha detto il ct che, al posto degli infortunati Alessandro Bastoni (risentimento al polpaccio destro) e Guglielmo Vicario (febbre), ha chiamato il difensore Gianluca Mancini della Roma e il portiere Marco Carnesecchi dell’Atalanta. In attacco dovrebbero partire titolari Berardi e Raspadori con al loro fianco Chiesa, favorito su Scamacca. Per l’esterno della Juventus, che torna a vestire la maglia azzurra dopo un infortunio, sarà anche la prima gara con ct Spalletti: «Dobbiamo qualificarci perché siamo l’Italia», ha detto, «quando si è un giocatore della Nazionale si hanno delle responsabilità. Tutti noi ci siamo assunti quella delle mancate qualificazioni» agli ultimi due Mondiali, «questa gara conta tantissimo. Questa Nazionale è un bel mix di giocatori campioni d’Europa e giovani di talento. Tutto questo va dimostrato in campo raggiungendo l’obiettivo».

Gli avversari

I rivali però sono determinati a cercare l’impresa dopo il successo che, nello spareggio del marzo 2022, costò alla Nazionale allora guidata da Roberto Mancini la Coppa del Mondo giocata in Qatar. «Non siamo qui per fare i turisti, vogliamo il massimo», ha detto il ct Blagoja Milevski, «ogni gara è una storia a sé, dobbiamo essere superiori all’Italia per uscire con un risultato positivo. Dobbiamo restare noi stessi». In palio per gli ospiti potrebbero esserci ancora i playoff.

L’abbraccio

Intanto ieri Spalletti e Totti si sono messi alle spalle i dissidi del passato: si sono incontrati all’ospedale Bambino Gesù di Roma in occasione della visita ai piccoli pazienti della struttura pediatrica e si sono scambiati abbracci a sorrisi. Il ct era accompagnato dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, dai dirigente azzurri Gianluigi Buffon e Angelo Peruzzi e dal difensore Giovanni Di Lorenzo. «Francesco è stato un capitolo entusiasmante della mia storia da allenatore», ha detto l’allenatore, «gli ho visto fare giocate incredibili e devo essergli riconoscente. Non ho mai smesso di abbracciarlo».

La formazione

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco, Barella, Jorginho, Bonaventura, Chiesa, Berardi, Raspadori.

