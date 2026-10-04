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05 ottobre 2026 alle 01:21

Italia, chiudi in bellezza 

Stasera (20.45) a Bologna c’è la Turchia da battere ancora 

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BOLOGNA. Affossati senza pietà dal Belgio, gli Azzurri sembravano danzare sull’orlo dell’abisso con i tifosi a investirli del ruolo di candidati alla retrocessione nella Serie B della Nations League e fuori dalle teste di serie dell’Europeo. Dopo una settimana, l’Italia - corsara a Bursa con quattro gol alla Turchia e fresca di un 1-1 imposto ai Bleus di Zidane allo Stade de France - è proiettata verso un futuro che potrebbe pure regalarle il secondo posto nel girone di Nations, sull’onda dei quattro punti conquistati nelle due trasferte. A patto di strappare, stasera al Dall’Ara, altri tre punti alla squadra di Montella prima di incrociare nuovamente il Belgio, a Bruxelles a novembre, e poi la Francia a Milano. Cosa che solletica e non poco - in uno stadio che va verso il tutto esaurito - la Nazionale di Roberto Mancini, capace, in un paio di match più che brillanti, di darsi un’identità.

La svolta

Cose da stropicciarsi gli occhi dopo l’infausto debutto contro Godts e compagni ma che sembrano divenute patrimonio di un gruppo rinato fra distanze tra i reparti accorciate, raddoppi e sacrificio per i compagni in un 4-3-3 che centrifuga giovani rampanti - da Kayode a Daniel Maldini per tacere di Pio Esposito ormai veterano - e guide sicure, da Tonali a Bastoni fino a Donnarumma. Possibile l’impiego, oltre che di Barella, dei due rossoblù Maldini e Romano.

Parla il ct

«L’errore - argomenta il ct Mancini - sarebbe pensare che la partita con la Turchia sia una partita semplice». Anche perché, giura, «non ho cambiato opinione sulla Turchia. Credo che la squadra sia molto forte, che abbia dei grandi giocatori e che sia stata sfortunata al Mondiale».

La squadra

«Cambieremo qualcosa in più», rispetto alle sfide precedenti, spiega Mancini «perché ci sono stati solo due giorni per recuperare» dopo Parigi: di sicuro non ci sarà Moise Kean, che non ha recuperato da un fastidio e lascia il ritiro azzurro. Mancini insiste sulla fiducia ritrovata. Lo stesso concetto su cui scommette anche Nicolò Barella, rimasto a Coverciano nella trasferta turca. «La competitività mi rende vivo - osserva la mezzala dell’Inter - per la Nazionale sono disponibile a giocare anche un solo minuto. La cosa più importante per me resta il gruppo: se c’è da giocare gioco, se c’è da fare una trasferta la faccio, se devo restare a Coverciano resto a Coverciano, nessuna polemica».

Probabili formazioni

Italia (4-3-3) : Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct Mancini.

Turchia (4-4-2) : Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Akgun; Akturkoglu, Yilmaz. Ct Montella.

Arbitro : Marciniak (Pol).

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