Italia, che peccato! Tremano gli inglesi  

Roma. «Sono fiero del carattere mostrato dalla squadra, soprattutto in qualche situazione difficile vicino alla nostra meta. Abbiamo perso di soli 3 punti contro una formazione molto forte, potente e aggressiva». È mancato soltanto il risultato nel debutto di Gonzalo Quesada, commissario tecnico dell'Italrugby all'Olimpico ieri contro l'Inghilterra nella prima giornata del Sei Nazioni. Il finale di 24-27 lascia tanti rimpianti negli azzurri, autori di tre mete e andati al riposo sul 17-14. «Nel secondo tempo l'Inghilterra ci ha portato nella sua partita. Senza pallone è difficile per noi; a oggi per potere attaccare dobbiamo prendere il loro gioco al piede e organizzarci per mettere noi pressione», spiega il timoniere azzurro. «Sappiamo che avremmo potuto fare meglio. Ma per essere una partita preparata in due allenamenti, già possiamo vedere dove mettere l'accento la prossima settimana».

Per la squyadra italiana (priva di Capuozzo e sostenuta da 67mila spettatori), mete nel porimo tempo di Alessandro Garbisi e Allan (peccato per un suo piazzato fallito nella ripresa) e di Ioane nella ripresa a tempo già scaduto.

Nella seconda giornata del torneo, l'Italia affronterà la fortissima Irlanda: «Sarà un contesto più duro di oggi, dovremo fare ancora meglio», avverte Quesada.

RIPRODUZIONE RISERVATA