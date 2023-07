Italia Challenge, ad Abbiadori vince “Union” 

Un weekend dedicato al polo, anzi all’arena polo (la versione con tre giocatori per squadra), per rafforzare la crescita nel nostro Paese di un sport ricco di fascino. La terza tappa dell’Italia Polo Challenge ha portato sul campo di Abbiadori (ad Arzachena) quattro squadre che si sono affrontate in un torneo che sta diventando tradizionale nell’estate isolana e che naturalmente gode del sostegno dell’assessorato al turismo della Regione. Per la cronaca, la finale ha visto il successo del team “Union fa la forza”, composto da Eduardo Blousson, Alfredo Boden e dal formidabile Felipe Kelly, mvp della manifestazione allestita dalla Federazione Italiana Sport Equestri, sull’Hote Petra Bianca (9-3).

La piacevole novità è stata rappresentata dal debutto del primo giocatore sardo, Marco Pala 16 anni, chiamato dal settore “pony” per sostituire un giocatore infortunato. Ha debuttato tra i grandi senza sfigurare. Soddisfatto il presidente federale Marco Di Paola: «La Sardegna è molto votata all’allevamento e il cavallo sardo può essere una grande risorsa per il polo».

RIPRODUZIONE RISERVATA