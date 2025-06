Italia, c’è una Storia da riscrivere 

Parigi. La (breve) attesa è finita: l’Italtennis è pronta a vivere le storiche semifinali che vedranno in campo al Roland Garros, uno dopo l'altro, Lorenzo Musetti (contro Alcaraz) e Jannik Sinner (contro Djokovic). L’ultima volta di due azzurri in semifinale a Parigi fu nel 1960 con Pietrangeli, che vinse, e Sirola. Stavolta il livello è più alto: le tre medaglie di Parigi 2024 e il numero 1 della classifica Atp.

Gli orari e la tv

Il primo a scendere in campo, intorno alle 14.30 sarà Musetti, contro Carlos Alcaraz, mentre per vedere di fronte Sinner e Novak Djokovic bisognerà aspettare almeno le 19. Lo hanno deciso gli organizzatori, scottati l'anno scorso per le tribune basse mezze vuote perché il match (fissato alle 17.30) era troppo a ridosso del precedente. Per Jannik ci sarà la sovrapposizione con la partita della Nazionale di calcio, in un confronto diretto tra audience che stuzzica le ambizioni di Angelo Binaghi. In questo senso, si inserisce anche il Golden Gala di Roma, con la grande atletica leggera. A iscriverlo alla sfida è stato Gimbo Tamberi che ieri ha detto: «Il tennis sta facendo parlare di sé, anche se poco meno di noi. Sinner, Musetti, Paolini, Berrettini... stanno facendo benissimo. Ma noi dell'atletica non siamo da meno. A livello di risultati non c'è mai stato un qualcosa di simile come questa squadra. Abbiamo talenti giovani che possono fare tanto e le nostre vittorie sono vittorie di Paese».

Il carrarino

Sul campo in cui ha ottenuto il bronzo olimpico, Musetti giocherà la seconda semifinale di uno Slam, mentre sarà la settima per lo spagnolo che ha dalla sua i precedenti: cinque vittorie su sei incontri: il toscano ha vinto il primo, tre anni fa sulla terra di Amburgo). la seconda sfida, l’anno dopo, proprio al Roland Garros, con un chiarissimo successo di Alcaraz per 6-3, 6-2, 6-2 negli ottavi. Dopo due ko sul cemento, in questa stagione Lorenzo ha perso sia la finale al Masters 1000 di Montecarlo, sia la semifinale a Roma. Per questo i pronostici sembrano dire Alcaraz ma Musetti a inizio torneo ha fatto una promessa, «fino in fondo», e darà tutto per mantenerla. Dalla sua ha l’esperienza dell’istruttiva sconfitta di Roma, quando ha forse peccato di convinzione nel primo set (6-3), per poi portare lo spagnolo al tie break nel secondo.

L’altoatesino

È invece in perfetta parità il testa a testa tra Sinner e Djokovic, che è nato come uno scontro generazionale ma a tratti ha assunto i contorni del romanzo. Merito, soprattutto, della vittoria in Coppa Davis, quando Sinner rimontò da 0-40 annullando tre match point a Nole. Una batosta dalla quale il serbo sembra aver accusato a lungo gli effetti negativi. Lo score parla di quattro vittorie a testa. L'azzurro ha vinto gli ultimi tre incontri ed è lui, al di là del ranking, il naturale candidato per la finale, anche se il coach dell'italiano, Darren Cahill, teme Djokovic (che qui ha strappato ad Alcaraz l’oro olimpico) e avverte: «A giudicare da come ha giocato contro Zverev, Novak è molto in forma, dannatamente pericoloso. Lui sa mantenere il livello alto per 5 set, dal punto di vista fisico e mentale. Non per niente ha vinto 24 Slam. Con Jannik, lavoriamo per arrivare a fare lo stesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA