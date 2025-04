Italia-Canada, a Terramaini una sfida inedita 

Per inaugurare (con il pubblico) il nuovo stadio del fo- otball americano di Terramaini, Cagliari ha scelto una occasione che ha un ché di storico: «Questa sfida intercontinentale tra America ed Europa, tra due programmi molto interessanti come quelli di Canada e Italia, rappresenta per il football americano una nuova partenza», ha detto il canadese Jim Mullin, vicepresidente della Ifaf, la federazione internazionale.

Ieri in municipio a Cagliari c’era la squadra canadese con coach Jesse Maddox e la federazione italiana, dal vicepresidente Francesco Cerra al delegato regionale Emanuele Garzia, presidente dei Crusaders e artefice di questa iniziativa. Il suo entusiasmo ha contagiato il Comune (che assieme alla Regione ha sostenuto la partita) che ha parzialmente aperto le gradinate sinora non agibili dello stadio. L’assessore allo sport Giuseppe Macciotta e il presidente della Commissione Sport, Michele Boero, hanno lodato la capacità degli uffici degli assessorati (anche dei Lavori Pubblici) di fare squadra per risolvere una situazione che sarebbe stata vergognosa. Ieri gli allenamenti per le due squadre (hanno partecipato anche i Crusaders), oggi si gioca alle 16, con diretta streaming su ifaf.tv . Biglietti su TicketOne, circa duecento i posti disponibili. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA