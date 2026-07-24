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25 luglio 2026 alle 00:39

Italia-Brasile a Macao: Orro insegue la finale 

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Obiettivo finale: sarebbe la terza di fila per Alessia Orro e compagne e la quarta nelle ultime cinque edizioni, con tre vittorie per le azzurre di Julio Velasco che alle 10 italiane (Dazn e Vbtv) a Macao cercano un ulteriore passo avanti nella Volleyball Nations League femminile, affrontando il Brasile. Le verdeoro hanno già raggiunto quattro volte l’atto conclusivo della Vnl, ma non hanno mai alzato il trofeo che da due edizioni è nella bacheca della Fipav e l’anno scorso a Lodz sono stata battute proprio dell’Italia. In più sono prive della stella Gabi.

Però va anche detto che, in casa (a Brasilia) e contro un’Italia rimaneggiata, sono state una delle due squadre capaci di battere le olimpioniche e campionesse in carica in questa edizione. L’altra sono gli Stati Uniti, già eliminati dalla Cina che alle 13.30 affronta la Turchia di Daniele Santarelli nell’altra semifinale.

«Mi immagino una partita lunga e intensa contro un Brasile fortissimo che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere bene», dice Sarah Fahr. Il loro roster è ricco di grandi nomi e giocatrici di personalità ma allo stesso tempo anche noi siamo diventate una squadra forte. Credo che nessuna delle squadre sia felice di incrociare l’altra perché ci conosciamo e sappiamo entrambe quanto valiamo».

Intanto in vista del debutto nelle finali maschili, la Nazionale di Fefè De Giorgi ha battuto 3-0 il Giappone B in amichevole.

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