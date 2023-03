Italia battuta in Scozia: ennesimo “cucchiaio” 

Niente da fare. A Edimburgo la Scozia batte l’Italia 26-14 (12-6) in una partita della quinta e ultima giornata del Sei Nazioni. Gli azzurri chiudono il torneo all’ultimo posto con cinque sconfitte in altrettante partite (un solo punto) e per loro c'è un altro cucchiaio di legno, il 18° in 24 edizioni.A Murrayfieldl’Italia (ancora priva dell’estremo Capuozzo) è partita bene con due calci di Allan (5-6), poi l’espulsione temporanea di Riccioni ha scatenato la furia di Kinghorn, autore di tre mete da lui stesso trasformate. Inutile nella ripresa la meta di Allan e il piazzato di Garbisi

Il Sei Nazioni è stato vinto dall’Irlanda (29-16 all’Inghilterra).

In Italia, oggi (ore 14.30) giocano in casa tutte e tre le squadre sarde dei campionati nazionali. ln Serie A l’Amatori Alghero ospita il Noceto, in B Capoterra riceve il Bergamo 1950 e l’Olbia 1982 l’Amatori Novara.

