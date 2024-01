Italia, avanzano due su quattro  

Avvio del secondo turno degli Australian Open in chiaroscuro per gli italiani, con due vittorie e altrettante sconfitte. Match in scioltezza per Jannik Sinner. L'altoatesino, accreditato della quarta testa di serie, ha rifilato un periodico 6-2 al qualificato olandese Jesper De Jong. Prosegue la favola del qualificato Flavio Cobolli. Il giovane azzurro, per la prima volta al secondo turno dello Slam australiano, ha battuto 7-5, 6-3, 5-7, 6-2 il russo Pavel Kotov. Cade al secondo ostacolo Lorenzo Musetti. Il carrarino, numero 25 del tabellone, si è spento nel set decisivo contro il francese (di mamma italiana) Luca Van Assche, perdendo 6-3, 3-6, 6-7(4), 6-3, 6-0. Saluta Melbourne anche Matteo Arnaldi, sconfitto 6-3, 6-0, 6-3 dall'australiano Alex De Minaur. Nella Rod Laver Arena col tetto chiuso a causa della pioggia, il numero 10 del seeding non ha avuto difficoltà a domare il tennista ligure.

Nella notte

Cinque italiani in campo hanno giocato nella notte. Per il tabellone maschile, Lorenzo Sonego ha sfidato sulla Rod Laver Arena il numero 2 del mondo Carlitos Alcaraz. Il qualificato Giulio Zeppieri ha affrontato il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 19. Nel femminile, Jasmine Paolini, numero 26 del tabellone, ha sfidato l'esperta tedesca Tatjana Maria, Elisabetta Cocciaretto la statunitense Emma Navarro, 27 del seeding, e Martina Trevisan la francese Oceane Dodin.

Grande tennis a Cagliari

Profumo di Atp a Cagliari. Anche quest'anno, i campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu ospiteranno il Sardegna Open, challenger che si disputerà da domenica 29 aprile a domenica 5 maggio, in contemporanea con la seconda settimana dell'Atp 1000 di Madrid e alla vigilia degli Internazionali di Roma. Per questo, gli appassionati sperano di vedere alcuni grandi protagonisti, soprattutto italiani, nel vivo della stagione sul rosso.



