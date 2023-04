Italia avanti tutta, tris a Montecarlo  

Tre su tre per i tennisti azzurri all'esordio nel torneo di Montecarlo. Avanza Luca Nardi, 19enne di Pesaro, alla prima vittoria in un Master 1000 (a spese del monegasco Valentin Vacherot), che nel prossimo turno affronterà Lorenzo Musetti, a sua volta “giustiziere” del serbo Miomir Kecmanovic. E parte forte Lorenzo Sonego, superando in tre, combattutissimi, set il francese Ugo Humbert, al quale ha annullato tre match point. «Più la partita è in bilico e più mi esalto», ha commentato il torinese che cercherà il passaggio agli ottavi con il russo Daniil Medvedev (n.5). Il 27enne di Moscoa ha vinto l'unico precedente, quest'anno ad Adelaide.

Unica nota dolente l'eliminazione in doppio di Jannik Sinner. L'altoatesino, in coppia con l'argentino Diego Schwartzman, è stato battuto dal duo franco-tedesco Martin-Mies. Sinner (n. 8 del ranking ATP) debutta oggni, direttamente al secondo turno del singolare, proprio contro Schwartzman (n.37). In campo anche Berrettini, contro Cerundolo, altro argentino.

Rientro soft, dopo un mese di assenza, per Novak Djokovic. Il n.1 ha sconfitto il russo Ivan Gakhov (n.198) 7-6(5), 6-2. In assenza di Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, è lui il grande favorito per una terza incoronazione sulla terra rossa monegasca.

RIPRODUZIONE RISERVATA