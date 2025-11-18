Italia-Austria senza i bomber 

Dopo Sinner, anche il numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, non giocherà a Bologna per le Finals Eight di Coppa Davis: rimane così orfano di un'altra star il principale torneo a squadre nazionali, dopo il forfait di Jannik e di Lorenzo Musetti. Alla vigilia della prima sfida in programma per la Spagna, che sfideranno ai quarti la Repubblica Ceca il 20 novembre, l’annuncio: «Non potrò giocare - ha scritto Alcaraz – ho un edema all'ischiotibiale della gamba destra». Il capitano degli spagnoli, David Ferrer, ha comkmentato: «Siamo tristi, accettiamo di non avere con noi Carlos. Sapevamo che non sarebbe stato con noi, ma torno a vedere la luce perché ho fiducia nel fatto che possiamo fare grandi cose questa settimana». Per Alcaraz «il problema si è aggravato a Torino e durante la finale si è fatto risentire, avrebbe corso un grande rischio se avesse giocato». Ora, alla Coppa Davis, rimane il numero 3 del ranking mondiale, Alexander Zverev, che guiderà la nazionale tedesca ai quarti contro l'Argentina domani, mentre contro la Repubblica Ceca gli spagnoli avranno solo quattro giocatori: Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers e Carreño Busta. La nazione vincente, poi, affronterà in semifinale, sabato, l'Argentina o la Germania.

Gli azzurri

Cresce l'attesa per l'esordio degli azzurri, in campo contro l'Austria per i quarti di finale oggi alle 16. Dopo le due vittorie consecutive del 2023 e del 2024, gli azzurri proveranno infatti a difendere il titolo di campioni in carica, per alzare di nuovo l'Insalatiera d'argento, anche senza la presenza dei due big del ranking, Sinner e Musetti. Questo l'obiettivo della squadra, guidata da Filippo Volandri, che ha fatto sapere che «non vede l'ora di iniziare a giocare». In campo in singolare Cobolli e al 99 poer cento GìBerrettini, il doppio Bolelli-Vavassori è intoccabile. A ospitare la manifestazione, quest'anno c’è la nuova Super Tennis Arena di Bologna Fiere che, con i suoi 16 mila metri quadrati tra campo centrale, punti ristoro, installazioni e area servizi, è già da settimane quasi sold out per la semifinale e la finale.

Prima sorpresa

Il Belgio, nella partita inaugurale, ha battuto la Francia. Due a zero ed è semifinale. Cillognon, in un match pieno di colpi di scena, ha superato Moutet al terzo set dopo aver perso il primo. Nella seconda partita, capolavoro di Bergs che ha battutto Rinderknech in due set.

