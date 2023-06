Italia, assalto all’Europa 

Su il sipario! Ai Giochi Europei (una formula multisport che negli ultimi anni ha trasformato i campionati continentali in una mini Olimpiade), è il turno dell’atletica leggera. A Chorzow, si assegnano i titoli a squadre e fra le 16 partecipanti c’è un’ambiziosa Italia. A pretendere un cambio di passo è il direttore tecnico Antonio La Torre che chiede di «arrenderci un metro dopo il traguardo. Ciascun atleta deve esprimersi al massimo delle proprie potenzialità. E in una formula a 16 nazioni ogni punteggio diventa ancora più essenziale».

Prima giornata

Oggi in Polonia si comincia (diretta tra Rai2 e RaiSport) e dalle 16.15 l’Italia seguirà i propri atleti, prime fra tutte le lanciatrici Monia Cantarella (peso), Sara Fantini (martello) e, alle 18.15, Daisy Osakue (disco). Sulle pedale dei salti, dalle 17.22, Tobia Bocchi (triplo) e Claudio Stecchi (asta). In pista ci saranno, dalle 17.05 Alice Mangione e Lorenzo Benati (400), Nadia Battocletti (5000), Catalin Tecuceanu (800), Osama Zoghlami (3000 siepi) e , dalle 19.30, Zaynab Dosso e Samuele Ceccarelli nei 100.

Altri eventi

Da oggi, con tanti sardi iscritti, scattano anche i campionati italiani Master (ad Acireale), ma soprattutto quelli per Allievi e Allieve a Caorle. In Veneto, l’Isola aspetta buone notizie soprattutto dal settore velocità, con Elisa Marcello (Atl. Valeria, sui 100 e 200) e Diego Nappi (Atl. Legg. Porto Torres, sui 200) in lizza per un posto sul podio. A Camerino, domani e dopo i campionati italiani universitari, con l’atletica e altre dodici discipline.

