Italia, argento e applausi 

È un doppio trionfo per la Spagna al Tennis Club Cagliari, nella finale contro l’Italia. I grandi favoriti degli Europei di padel si prendono il trofeo sia nel femminile (decima volta su tredici edizioni) sia nel maschile (undicesima), ma la gioia è anche degli Azzurri: nella settimana di gare a Monte Urpinu hanno fatto vedere di essere ai vertici della disciplina a livello continentale e ieri, nelle due finali, se la sono giocata dando tutto. Tanto che nella cerimonia di premiazione la Nazionale di Marcela Ferrari festeggia ugualmente, per un gran risultato che migliora quello della scorsa edizione a Marbella nel 2021, dove erano arrivati il secondo posto nel maschile e il terzo nel femminile.

Le finali

Nessuna maratona come in semifinale, la Spagna si impone in due incontri su entrambi i tabelloni e la terza partita nemmeno si gioca. Nella finale femminile, davanti a un buon pubblico sugli spalti del centrale nonostante il gran caldo, Alejandra Alonso e Andrea Ustero vincono 6-0 6-1 su Carolina Orsi ed Emily Stellato in 47’, poi Jessica Castelló e Marta Ortega (numero 8 e 6 del ranking mondiale) superano con un doppio 6-3 in 68’ Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, che hanno fatto il massimo per tenere aperta la serie. Nel tardo pomeriggio, la finale maschile è combattuta pur chiudendosi col doppio successo della Spagna. Facundo Domínguez e Aris Patiniotis per diversi tratti mettono in difficoltà due big come Álex Arroyo e Álex Ruiz, numero 18 e 14 al mondo, che in un ora e 34’ vincono 7-5 6-4. A chiudere i giochi sono Pablo Cardona e Momo González, 6-0 6-2 in 46’ su Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi.

