Italia ancora vietata a Patrick Zaky: si laurea in collegamento dall’Egitto 

Bologna. Gratitudine e resistenza. Sono le parole che contraddistinguono il giorno della laurea di Patrick Zaki, conseguita da remoto, non in presenza a Bologna come avrebbe tanto desiderato. Ieri mattina, in collegamento dall'Egitto, dopo la discussione della sua tesi su media, giornalismo e impegno pubblico, ha conseguito la laurea magistrale ed è stato proclamato, dal rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari, dottore in Letterature moderne, comparate, post coloniali, curriculum Gemma, con una valutazione di 110 e lode.

Zaki, che il 18 luglio è atteso dall'undicesima udienza del processo a Mansoura, imputato per diffusione di false notizie, sognava di tornare a Bologna anche solo poche ore, ma questa opportunità gli è stata negata dalle autorità egiziane.

