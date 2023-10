Italia, a Wembley ti sei presa l’Europa  

Londra. Wembley come ispirazione ma anche come banco di prova, in sospeso tra le suggestive memorie del trionfo europeo di due anni fa e il confronto con l'attualità oggi alle 20.45: contro l'Inghilterra Luciano Spalletti non cerca solo punti per la qualificazione a Euro 2024, ma soprattutto risposte al lavoro svolto a Coverciano. Conferme alle sensazioni positive rispetto ad un gruppo in crescita, che cercherà di scendere in campo, nelle intenzioni di Spalletti, «non per giocare la partita che capita, ma la partita che vogliamo».

La chiave di volta

La larga vittoria di sabato contro Malta non illude il clan azzurro, eppure è servita per stemperare l'accumulo di tensioni degli ultimi giorni per via dello scandalo scommesse illecite. Tre punti utili anche per rilanciare l'Italia nel Gruppo C, ora nuovamente seconda insieme all'Ucraina che però ha giocato una partita in più. Solo una vittoria potrebbe riaprire la corsa al primo posto nel girone. Ma già un pareggio, dopo la debacle di marzo a Napoli, dove i Tre Leoni si erano imposti con pieno merito, rappresenterebbe una formidabile iniezione di fiducia. «Abbiamo fatto di tutto per ottenere delle risposte importanti», le parole di Spalletti. «Non c'è nessun segreto se non la volontà di giocare un calcio libero, un calcio fatto di fluidità e personalità, un calcio moderno. Il segreto per ottenere un grande risultato non è mai una cosa sola, ma la somma delle cose che ti sei preparato». Contro una formazione dotata di tecnica e fisicità, con un fuoriclasse assoluto come Jude Bellingham, e che ha dalla sua due risultati utili su tre, Spalletti ha già individuato la chiave di volta della sfida. «Passerà tutto dalla qualità del nostro possesso palla. Se riusciremo a tenerla più di loro, avremo più possibilità di vincere. È ormai così che si vince in campo europeo, tenendo palla».

Il precedente

Sono trascorsi solo poco più di due anni dalla vittoria a Euro 2020, eppure da allora l'Italia pare essersi smarrita. Ma il ct confida che proprio da Wembley possa ripartire il cammino degli Azzurri: «Ho visto quella finale come tutti quelli che amano il calcio: è stata una storia unica per chi l'ha vissuta e l'ha meritata. Sarebbe ingiusto fare dei paragoni, resterà unica. Noi vogliamo ispirarci a quella partita per farla diventare la nostra storia. Ma vogliamo anche un confronto con la realtà, che ci dirà di che livello siamo». Non solo da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche caratteriale, di personalità. «Perché il calcio è fatto di opportunità, e queste sono le situazioni che dobbiamo amare. Il confronto con la realtà ti dà sempre la dimensione di ciò che sei realmente e non dobbiamo fuggire da questo confronto, altrimenti bisogna cambiare mestiere». Senza alibi, dunque, né rimpianti per gli assenti, come Nicolò Zaniolo o Sandro Tonali. «Non chiedo niente di più di ciò che ho a disposizione. Questa settimana ho visto grande attenzione, la testa sul pezzo, sono molto fiducioso per la nostra prestazione». Nonostante la forza riconosciuta dei Tre Leoni: «Sono una squadra top, di primissima qualità. Dovremo essere doppiamente bravi, compatti e fare scelte riconoscibili per tutta la squadra. Se ci allungheremo o non avremo la nostra percentuale di possesso palla, allora sarà sicuramente una gara difficile. Sono curioso anch'io di vedere quale sarà il nostro atteggiamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA