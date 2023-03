Italia a Malta per archiviare l’Inghilterra 

«Se l’Italia è un cantiere aperto, Mancini sa dove deve intervenire: certo, un conto è dover cambiare un infisso, altro fare una ristrutturazione completa», il commento di Giovanni Malagò, presidente del Coni. Se la delusione non si è trasformata in allarme è perché la formula di qualificazione consente il passaggio delle prime due del girone. Tra le avversarie c’è la Macedonia del Nord, che agli spareggi ha eliminato gli azzurri dal Mondiale 2022 (e ora li precede in classifica grazie alla vittoria nella prima gara), ma nessuno vuol credere possa rappresentare di nuovo uno spauracchio. Per questo al momento Mancini ha spiegato che «si parte in salita e si arriva in discesa» e che «nel secondo tempo siamo andati molto bene e questo è importante».

Dal trionfo nella finale degli Europei 2020 (l’11 luglio 2021) al tonfo nell’esordio delle qualificazioni per l’Euro 2024 due sere fa. In un anno è mezzo è cambiato tutto, e già si era capito col mancato approdo al Mondiale in Qatar. L’alchimia straordinaria che aveva consentito all’Italia di vincere il titolo continentale a distanza di 53 anni dalla precedente (e unica), battendo in finale proprio l’Inghilterra a domicilio (3-2 ai rigori dopo l’1-1 del 120’), è scomparsa da tempo e il commissario tecnico Roberto Mancini non riesce a ricostruire una squadra all’altezza della storia azzurra. Non per sua colpa, o comunque non del tutto. Al netto della mancata convocazione di giocatori che potrebbero essere certamente utili (su tutti Zaccagni della Lazio per motivi disciplinari, pare, ma anche Locatelli della Juventus), mancano calciatori italiani di livello, in grado di indossare la maglia della Nazionale. E i risultati si vedono. Tanto che il ct ha dovuto convocare come centravanti l’oriundo argentino Mateo Retegui, tra l’altro autore del gol dell’1-2.

Tra 2006 e 2023

Nel 2006 l’Italia campione del Mondo schierava tra gli altri Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Pirlo, Totti, De Rossi, Camoranesi, Grosso, Toni, Del Piero, Gattuso, Nesta, Inzaghi. Giovedì sera a Napoli hanno giocato Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Verratti, Jorginho, Berardi, Pellegrini. La differenza è evidente. Mentre già incombe la seconda partita, in programma domani a Malta. Inutile dire che si deve vincere.

In allerta

Pochi uomini

Per Malta non sono partiti Bonucci e Barella, assenze che, aggiunte a quella cronica del centravanti, sottolineano le difficoltà di reclutamento. Tonali è una buona alternativa di centrocampo ma non nel ruolo dell’interista, coperto semmai da Pessina. In difesa le difficoltà di Acerbi dovrebbero aprire le porte a Scalvini o Romagnoli. Cambi possibili anche in attacco, dove si ripropone il dualismo Retegui-Scamacca. Quanto al lungo termine, reparto per reparto Mancini non può dormire sonni tranquilli. In difesa, col tramonto di Chiellini e i guai fisici del suo ex compagno alla Juve, la coppia centrale non è più una certezza. Le difficoltà a creare manovra, messe in mostra a Napoli, dicono che il centrocampo è rivedibile: Verratti è sempre più involuto e forse Jorginho soffre troppo il doppio regista. Poi, Retegui: le capacità tecniche si sono intraviste, ma l’argentino non è il centravanti di sponda di cui ha goduto ieri l’Inghilterra, quel Kane diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nell’Inghilterra, ma una punta da servire in profondità. Con una manovra dunque più rapida dell’attuale palleggio azzurro. Il tempo per risalire c’è, ma non è poi così tanto.

