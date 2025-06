Italia, 29mila siti a rischio Precauzioni per il Giubileo 

L’azione degli Stati Uniti contro l’Iran ha fatto impennare i livelli di allarme anche in Italia. Massima allerta già in vigore da giorni in Italia, dall'inizio della crisi: ma la svolta decisa da Trump ha cambiato il volto del conflitto, rendendo necessario un ulteriore innalzamento nell'attività di controllo. Sono oltre 29mila gli obiettivi sensibili sottoposti a vigilanza, tra questi oltre 10mila sono infrastrutture critiche e circa un migliaio riguardano interessi statunitensi e israeliani.

Il vertice

Decisioni prese in una giornata lunga e complessa sul piano della sicurezza, iniziata nelle primissime ore della mattina a Palazzo Chigi con l'incontro tra Giorgia Meloni, i ministri interessati e i vertici dell'intelligence. I piani prevedono un rafforzamento costante della sorveglianza nei luoghi pubblici ad alta frequentazione: musei, monumenti, eventi culturali, concerti, appuntamenti sportivi e aree turistiche: tutto ciò che richiama un gran numero di persone. Anche le autorità locali sono state coinvolte nel potenziamento dei dispositivi di prevenzione e controllo nelle principali città, oltre che nella Capitale. Potenziate le attività di prevenzione e analisi dei rischi per la sicurezza interna, con particolare attenzione alle misure di contrasto al terrorismo.

È quanto messo a punto nelle riunioni operative al Viminale, dal Comitato strategico antiterrorismo al Comitato nazionale sull'ordine e sicurezza presieduto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con i vertici delle forze dell'ordine, dell’intelligence e delle strutture della cyber sicurezza. «Sono stati presentati gli esiti delle attività investigative e definite le nuove direttrici per far fronte ai potenziali impatti sulla sicurezza nazionale derivanti dalla crisi in Medio Oriente», spiegano dal Viminale.

Occhio sul Vaticano

Particolare attenzione è rivolta, quindi, agli obiettivi americani: rafforzati i dispositivi nelle basi militari Usa in Italia, da Aviano a Sigonella. Non si possono considerare esenti da rischi neppure le basi Nato, come quella di Decimomannu in Sardegna. Sono scattate anche le procedure per garantire la sicurezza dei militari americani in servizio. L'escalation militare nel quadrante mediorientale, per altro, arriva nel pieno dell'anno giubilare. Le misure di sicurezza nell'area del Vaticano, così come in molte parti della Capitale, sono state ulteriormente rafforzate. Innalzata la vigilanza anche per tutti gli appuntamenti in programma nell’ambito del Giubileo.

Attenzione massima ai possibili obiettivi statunitensi e israeliani, in tutto circa un migliaio, già sorvegliati: ora ci sarà una sensibilizzazione delle misure in atto. I siti legati a interessi statunitensi sono ben più numerosi rispetto a quelli degli altri Paesi coinvolti nella crisi: sedi diplomatiche, consolati, uffici culturali, aziende americane, catene commerciali, compagnie aeree e agenzie di viaggio specializzate. Monitorati anche agli obiettivi ebraici e israeliani, circa 250 in Italia, da sempre sotto speciale vigilanza.

