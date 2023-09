Italdavis, quanto è dolce Malaga 

Malaga, 21-26 novembre. Oggi il sorteggio e sapremo con chi giocheranno il quarto di finale gli azzurri della Coppa Davis. Con la Svezia è finita 2-1, ma quel doppio perso fra i sorrisi, ultimo match di Bologna, non lascia strascichi. Una sconfitta indolore per la squadra azzurra, certamente diversa da quella subita nella prima giornata con il Canada, quando tutto sembrava ormai perduto. La truppa guidata da Filippo Volandri ha saputo poi riportare la bilancia delle sfide dalla propria parte, con i successi con Cile e Svezia. E adesso, con i probabili recuperi di Sinner e Berrettini, diventa una delle favorite a Malaga.

«Adesso tocca a noi»

E il presidente della Federtennis e padel Angelo Binaghi, a pericolo scampato, fa i complimenti alla squadra: «L'abbiamo ribaltata, potremmo dire in linguaggio calcistico, dopo una sconfitta bruciante e inattesa - ha commentato Binaghi, parlando del non facile cammino azzurro – ora che abbiamo passato il girone, da qui a fine anno avremo un'occasione in più per cercare di ottenere i grandi risultati che ci aspettiamo e che i nostri giocatori hanno iniziato a farci assaporare». E prosegue: «Aspettavo la fine degli incontri per fare i complimenti a Sinner, che è riuscito a non farsi trascinare dalle polemiche, a far sì che la squadra riuscisse ad esprimere il meglio anche nelle difficoltà - ha sottolineato il dirigente cagliaritano - condivido l'obiettivo che Sinner e il suo team si sono dati, sacrificando obiettivi di breve termine per vincere la battaglia di medio e lungo periodo. Arriverà anche per Sinner il momento in cui alla nazionale bisognerà dare la priorità rispetto ad altro e sono sicuro che non rinuncerà a venire a Malaga». Ancora su Sinner: «Credo sia stato giusto sacrificare questo girone di Coppa Davis, dove l'Italia partiva favorita anche senza Sinner e Berrettini rispetto a obiettivi di lungo periodo che, se raggiunti, di Davis ce ne potrebbe portare tre o quattro».

L'esito dei match di Bologna, secondo Binaghi, nonostante tutto quanto accaduto e per come avrebbe potuto finire, dimostra che «abbiamo una squadra di giocatori e ragazzi straordinari, in campo e fuori. Ottimi giocatori, di grandi prospettive, giovani che tutto il mondo ci invidia. L'eventuale eliminazione nel girone sarebbe stato solo un incidente di percorso dentro un cammino di crescita di lungo periodo».

