Italdavis, il carattere c’è 

Bologna. «Mi siete mancati tantissimo. Per queste emozioni e per questo pubblico: è questo il motivo per cui gioco a tennis. Non si può mai mollare, bisogna continuare a lottare anche quando sei un break sotto: questo è il bello della Coppa Davis, portare a casa un punto alla volta per cercare di vincere la partita». Sono queste le parole con cui Matteo Berrettini ha celebrato la sua vittoria contro Jurij Rodionov, nel primo match dei quarti di finale contro l'Austria e primo tassello per il successo azzurro, certificato da un ottimo Flavio Cobolli nello “strapazzare” Misolic trascinando così la Nazionale in semifinale in cui incrocerà il Belgio (diretta SuperTennis) vittorioso, ieri, contro la Francia.

Passo avanti

Ed è proprio grazie ai due singolaristi azzurri, Berrettini che ha battuto Rodionov in due set finiti a 6-3 e 7-6, e poi il secondo singolarista, Cobolli, che ha avuto la meglio su Filip Misolic in due set, con un punteggio di 6-1 e 6-3, che la squadra guidata da Filippo Volandri ha potuto fare un passo avanti verso l'obiettivo di portare a casa la terza prestigiosa “insalatiera” in fila, anche in assenza dei big del ranking mondiale, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, dopo le vittorie del 2023 e del 2024.

Il giorno più bello

«È veramente speciale giocare su questo campo: è il giorno più bello della mia vita, ho sempre sognato di indossare questa maglia e farlo in Italia», ha commentato con emozione Cobolli alla fine del secondo match, che ha decretato la vittoria degli azzurri sull'Austria. Incoraggiata dall'entusiasmo dei tifosi, che ieri sera hanno quasi riempito le fila della Super Tennis Arena di Bologna Fiere, l'Italia si prepara già alla prossima sfida: in programma domani, c'è la semifinale contro il Belgio, vittoriosa, a sorpresa, contro i “Galletti” di Francia. Traditi dalla “cattiva giocata” di Corentin Moutet, primo singolarista transalpino battuto da Raphael Collignon, in rimonta nella seconda parte della sfida: è stato lo stesso Moutet, infatti, ad ammettere di «sentirsi un pagliaccio» per quel goffo tentativo di tweener finito per regalare un punto cruciale agli avversari.

Gli ospiti

Felice, invece, è stato l'esordio di ieri pomeriggio per gli azzurri, che sotto le Due Torri, anche senza punte, sono riusciti a richiamare appassionati da ogni angolo del Paese. Tra loro anche la stella della Virtus, Marco Belinelli e l'eterno Novak Djokovic, che ha fatto il suo ingresso nella Super Tennis Arena, insieme a un'altra leggenda della racchetta, il tedesco Boris Becker, per rendere omaggio al giocatore Niki Pilic, star della Coppa Davis scomparso lo scorso settembre. A Bologna «sembra di stare sulla luna», ha commentato il capitano azzurro, Filippo Volandri «con diecimila e trecento persone che ti spingono e ti aiutano nel momento di difficoltà. Sono orgoglioso», ha concluso, «di come Flavio e Matteo hanno approcciato la partita, entrambi in maniera strepitosa: non è scontato quello che hanno fatto oggi. Ma domani si riparte da zero». In vista del Belgio.

Gli altri quarti

Intanto oggi Bologna vivrà una giornata doppiamente intensa con gli altri quarti. In campo alle 10 scenderanno la Spagna priva di Carlos Alcaraz e la Repubblica Ceca che nessuno può sottovalutare. Alle 17 (sperando che le sette ore siano sufficienti), sarà la volta della Germania di Sascha Zverev (numero 3 Atp, il giocatore dal ranking più alto a Bologna) contro l’Argentina, l’unica squadra non europea rimasta in corsa. Sabato la semifinale tra chi vince.

RIPRODUZIONE RISERVATA