Italdavis, caccia alla finale 

BOLOGNA. Archiviata la pratica Austria, per l'Italtennis si comincia a fare sul serio: alla SuperTennis Arena della Fiera di Bologna la banda di Volandri affronta il Belgio, con un obiettivo chiaro, centrare, intanto, la terza finale consecutiva per poi, domenica, tentare il tris nella vittoria di Coppa Davis: impresa che non riesce a nessuno dal 1972 quando gli Stati Uniti di Stan Smith ne infilarono addirittura cinque in fila. Sulla carta il Belgio è un avversario alla portata, anzi con l'Italia che, anche senza stelle, parte con i favori del pronostico: Zizou Bergs e Raphael Collignon, che, salvo sorprese, dovrebbero essere i due singolaristi, sono rispettivamente numero 43 e 86 del mondo e anche il doppio (che diventa decisivo se le prime due sfide sanciscono una parità) non dovrebbe essere all'altezza del duo di livello mondiale Bolelli-Vavassori.

I singolaristi

Nelle file degli azzurri è confermatissimo un Flavio Cobolli in forma smagliante. Per capitan Volandri resta solo il dubbio fra Sonego e Berrettini, come secondo singolarista: due soluzioni che sembrano comunque offrire le necessarie garanzie. Insomma, anche se il Belgio dovrebbe essere una squadra nettamente più forte dell'Austria affrontata nei quarti di finale, l'Italia, spinta anche dal pubblico di casa, resta favorita. Ne è convinto anche il protagonista della prima storica Davis azzurra, quella conquistata a Santiago del Cile nel 1971: «Noi siamo una squadra forte anche senza Sinner e Musetti», dice Adriano Panatta, «ma con loro probabilmente saremmo stati imbattibili. Le altre squadre non sono ingiocabili: Berrettini e Cobolli hanno giocato alla grande contro l'Austria, e abbiamo anche un ottimo doppio».

L’altra semifinale

Se batte il Belgio, per conoscere l'ultimo ostacolo sul cammino verso la terza insalatiera, l'Italia dovrà aspettare l'altra semifinale, in programma domani tra Spagna e Germania.

La Spagna ha eliminato la Repubblica Ceca grazie a due tie break nel decisivo doppio, dopo che nei singolari Mensik aveva sconfitto Carreno Busta (7-5, 6-4) e Munar aveva pareggiato battendo Lehecka 6-3-, 6-4. Nel doppio Granollers e Martinez hanno regolato (7-6, 7-6) Machac e Mensik, chiudendo il conto.

Infinita e palpitante la sfida tra tedeschi e argentini. Sudamericani in vantaggio grazie a Tomas Martin Etcheverry che ha battuto 7-6(3), 7-6(7) Jan-Lennard Struff. Ha pareggiato il favorito Sascha Zverev, che liquida in due set il pericoloso Francisco Cerundolo: 6-4, 7-6(3). Si è andati al doppio e la coppia Krawietz-Puetz si è imposta in rimonta su Molteni-Zeballos per 4-6, 6-4, 7-6(10) al quinto match point.

RIPRODUZIONE RISERVATA