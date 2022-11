Italcementi, cinque rinviati a giudizio 

Dovranno comparire tutti davanti alla giudice Tribunale di Cagliari, Alessandra Tedde, per rispondere dell’accusa di disastro ambientale. Cinque persone, tra le quali alcune responsabili dello stabilimento di Samatzai, sono stati rinviati a giudizio dalla Gup Elisabetta Patrito che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare de fascicolo sul presunto inquinamento nei pressi dell’azienda di Italcementi. Anche la stessa società “Italcementi fabbriche riunite cemento spa” è stata chiamata in causa e comparirà a processo con lo studio legale Centonze, uno dei principali studi del Foro di Milano.

Il rinvio a giudizio

Ieri mattina, al termine dell’udienza preliminare, la Gup Patrito ha dunque accolto la richiesta del pubblico ministero Pilia che, terminata l'inchiesta, aveva ipotizzato nell’area dello stabilimento sia il disastro ambientale che diversi altri reati legati all’inquinamento. Per la Procura, nei pressi dell’industria di Samatzai che produce cemento sarebbe stata interrata, illecitamente, un’enorme quantità di materiale inquinante a partire dal 1973: rifiuti industriali, olii minerali, pet coke e altro materiale di vario genere. Gli effetti sul suolo, sempre secondo l’accusa, sarebbero stati permanenti. Cinque gli imputati che il 16 febbraio dovranno comparire davanti alla giudice Alessandra Tedde per l’avvio del processo. Si tratta degli ex direttori dello stabilimento sardo Capitello Grimaldi, Ignazio La Barbera e Lorenzo Metullio, il capo servizio cave Basilio Putzolu e Giuseppe Cataldo, ex consulente esterno della società.

Parti civili e difese

Si sono costituiti parte civile i comuni di Samatzai e Nuraminis, con gli avvocati Nicola Floris e Francesco Atzori, assieme al cittadino Omar Cabua (difeso dall'avvocato Pier Andrea Setzu), così come il Gruppo di Intervento Giuridico (assistito dal legale Carlo Augusto Melis). Altri cittadini, inoltre, sono costituiti con gli avvocati Nicola Leone, Michele Depau, Vittorio Michele Delogu, Bernardino Tramaloni e Augusto Frau. «Il collegio difensivo, contrariamente alle proprie aspettative, prende atto del rinvio a giudizio», scrivono in una nota i difensori Francesco Centonze, Matteo Mangia, Michele Laforgia, Alessandro Dello Russo e Matteo Pinna, che assistono gli imputati e la società, «attendiamo con fiducia l’avvio del processo nel quale si potrà finalmente dimostrare l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria. Emergerà in quella sede che non è stato realizzato alcun inquinamento ambientale né tantomeno vi è alcuna ipotesi di disastro».