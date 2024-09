Itacà si chiude con l’omaggio a Lawrence 

Si chiude oggi a Lanusei Itacà, il festival del turismo itinerante che ha avuto come teatro per dieci giorni tre comuni ogliastrini. Stamani un trekking el selvaggio verde sul Gennargentu di Villagrande e nel pomeriggio un convegno sul ferrociclo nell’aula consiliare di Lanusei al termine del quale l’attore di Lanusei Silvano Vargiu reciterà il suo monologo Viaggio in Sardegna, ispirato all’esperienza lungo la ferrovia dell’Isola di cui nel 1921 fu protagonista lo scrittore inglese David Herbert Lawrence.

Itacà in Ogliastra, dal 13 settembre a oggi, è stato un lungo tour alla scoperta delle tradizioi più genuine, dell’ambiente, della cultura e della gastronomia tra Arzana, Lanusei e Villagrande.

Non sono mancate le degustazioni di culurgionis e gli incontri con gli anziani, patrimonio di memoria custodito in una delle cinque blue zone del pianeta.

