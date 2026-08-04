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La manifestazione.
05 agosto 2026 alle 00:23

Itacà, nove giorni alla scoperta del territorio 

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L’Ogliastra ospiterà la 18ª edizione Itacà Migranti e viaggiatori, il Festival del turismo responsabile, dal 12 al 20 settembre. Nove giorni di appuntamenti tra archeologia, natura, cultura, tradizioni ed enogastronomia. Il tema nazionale di quest’anno è “Geografie di pace – mobilità/rsi attraverso confini e culture”, una riflessione sul viaggio come strumento di incontro e conoscenza.

Il tema in Ogliastra si intreccia con le sfide delle aree interne, dallo spopolamento alla necessità di costruire nuove occasioni di sviluppo sostenibile. Tra gli appuntamenti le visite alle domus de janas e alla necropoli di Fund’e Monti, a Lotzorai.

A Seui si andrà invece alla scoperta del museo S’Omu de sa Maja, tra leggende e tradizioni popolari, e cacce al tesoro, mentre a Villagrande il sito archeologico di Sa Carcaredda farà da scenario a “Ballo con le Janas”, passeggiata tra archeologia, natura, poesia e spettacolo. Non mancheranno trekking, percorsi sul Trenino Verde, laboratori di ceramica ispirati alla tradizione nuragica, visite negli agriturismi e degustazioni di prodotti locali, dal prosciutto all’olio extravergine. Previsto anche un confronto sul futuro delle aree interne con la rete Ogliastra Green. Organizzano Sardaigne en liberté e Ogliastra Green.

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