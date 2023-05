Itacà, il festival del turismo responsabile a settembre in quattro paesi d’Ogliastra 

Anche per il 2023 Lanusei ospiterà IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, il Festival del Turismo responsabile, per il terzo anno consecutivo in Ogliastra. Dall’8 al 17 settembre Lanusei, insieme ad Arzana, Ussassai e Villagrande Strisaili, sarà teatro di conferenze, iniziative e attività in cui istituzioni, operatori economici e l’intera comunità potranno sperimentare modelli virtuosi di turismo responsabile e accessibile, improntati allo sviluppo sostenibile del territorio. Infatti, l’evento invita a ripensare il concetto di viaggio e ospitalità, promuove in maniera creativa una nuova etica del turismo volta a sensibilizzare le istituzioni, i viaggiatori, l’industria e gli operatori turistici per uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile del territorio. Considerato un evento ad alta valenza turistica, promozionale e sociale, il Comune ha concesso il patrocinio e il supporto logistico alle iniziative.

