Ita, traffico in crescita grazie alla continuità 

Da gennaio scorso a ottobre Ita Airways ha «trasportato oltre 11 milioni di passeggeri, il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, con un load factor medio dell’80%, 7,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2022 con un incremento dei ricavi passeggeri pari al +83% rispetto ai primi 9 mesi dello scorso anno». Lo ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare che, assieme ad Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways, ha presentato i risultati raggiunti dalla compagnia e le prossime sfide per il 2024. Sui numeri ha influito la continuità territoriale e i voli di Cagliari e Alghero. Limosani ha, inoltre, illustrato ai presenti tutte le novità della winter 2023/2024, in cui Ita Airways opererà 52 destinazioni, di cui 17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali. Due le nuove destinazioni intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè (Maldive).

Intanto Lufthansa attende il via libera dall'Antitrust Ue per l’acquisizione del 41% di Ita Airways. Il closing dell’operazione è previsto per fine anno. I tedeschi acquisiranno la quota di minoranza della compagnia azzurra attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro.

