Ita riapre la vendita dei biglietti da Alghero ma è subito polemica 

Ita Airways ha riaperto la vendita dei biglietti per la stagione invernale 2024/2025 (fino al 29 marzo) sulle rotte in continuità territoriale tra Alghero e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate. La compagnia gestirà le due tratte in esclusiva fino al 25 ottobre 2025, con tre frequenze giornaliere verso Roma e due su Milano. «Si completa il quadro della continuità territoriale tra gli aeroporti sardi e i due hub nazionali», ha commentato l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca: «Abbiamo lavorato fin dal primo giorno del nostro insediamento affinché i collegamenti aerei in continuità venissero garantiti, velocizzando gli iter». Ora, ha aggiunto, c’è «il tempo di continuare a lavorare per il prossimo bando, che vogliamo sia pluriennale e capace di dare qualità e sicurezza alla mobilità dei sardi».

Ma la riapertura della bigliettazione crea subito polemiche sugli orari: «L’entusiasmo per il rientro della compagnia Ita sui voli in continuità da e per Alghero – scrive in una nota il segretario della Filt Cgil sarda Arnaldo Boeddu – è finito non appena sono apparse le schermate per procedere alla prenotazione dei voli». Infatti la prima partenza da Alghero per Linate è alle 9: «Questi non sono orari degni di una continuità territoriale ma veri e propri soprusi, a cui bisogna porre rimedio immediatamente», afferma Boeddu, che chiede un immediato intervento della Giunta regionale perché richiami Ita al rispetto degli oneri di servizio e delle clausole previste nel bando. La speranza è che sia «un problema del sistema e frutto di un equivoco: ma se così non fosse – conclude il sindacalista – sarebbe un atto gravissimo e un comportamento arrogante da parte della compagnia».

