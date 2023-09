Ita, Meloni «non capisce più» l’Ue 

«Sta accadendo una cosa obiettivamente curiosa: la stessa Commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema Ita, quando troviamo una soluzione al problema Ita la blocca. Quindi non stiamo più capendo e vorremmo una risposta. Su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni». Giorgia Meloni dal G20 indiano non nasconde l’insofferenza verso Bruxelles che ritarderebbe l’accordo con Lufthansa, cioè la soluzione di una storia che in quasi cinque decenni ha drenato oltre 10 miliardi verso la compagnia. Rapida la risposta Ue: «Non abbiamo ancora ricevuto alcuna notifica» sull’accordo che «spetta alle parti» coinvolte nell’intesa. Non solo: la valutazione comunque spetta al commissario alla Concorrenza Didier Reynders, Gentiloni ha l’Economia.

L’accordo

La tensione Italia-Unione sale, mentre sono sul tavolo dossier delicati come i margini per la manovra, il Patto di stabilità, il Pnrr. Si aggiunge ora l’intesa definita a fine maggio per l’acquisto da parte di Lufthansa del 41% della newco italiana con un aumento di capitale di 325 milioni e l’opzione di acquisire poi le azioni rimanenti. Il dossier è entrato in due colloqui fra Meloni e Olaf Scholz negli ultimi mesi (una delusione per Macron, che spingeva per una partnership che includesse Air France). Il dossier ora è del ministero dell’Economia, e non a caso Giancarlo Giorgetti a New Delhi ne ha parlarto venerdì con Gentiloni e ieri con l’omologo tedesco Christian Lindner.

«Prassi»

E ieri, dopo la risposta asciutta di Bruxelles a Meloni, proprio il Mef di Giorgetti ha precisato che per prassi la notifica dell’accordo viene accettata dal commissario alla concorrenza solo dopo l’istruttoria, che la commissione sta portando avanti molto minuziosamente, e definisce «positiva» la risposta Ue «perché rappresenta il presupposto di un iter che sarà molto veloce».

